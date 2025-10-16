İtalyanlar Yunus Akgün İçin Geliyor! Dünya Kupası'ndan Önce Bu İş Bitebilir

Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün'e İtalya Serie A'dan Atalanta'nın talip olduğu iddia edildi. Atalanta'nın Lookman'ın takımdaki geleceğinin belirsizliği nedeniyle Yunus'u gündemine aldığı belirtildi.

Galatasaray’ın yıldızlarına dünyanın dört bir yanından kanca atılmaya devam ediyor. Son olarak Ademola Lookman’ın takımdaki geleceğinin yarattığı soru işaretlerini çözmek isteyen Atalanta, sarı-kırmızılı ekipten Yunus Akgün’e talip oldu.

İtalya basınında çıkan haberlere göre, Atalanta’nın bu transferi Dünya Kupası başlamadan bitirmek istediği iddia edildi.

Foot Italia'da yer alan haberde Lookman’ın takımdan ayrılma ihtimalinin güçlenmesi nedeniyle Yunus Akgün’ü ciddi ciddi düşündüğü belirtildi. İtalyan kulübü Yunus Akgün’ün Dünya Kupası’nda göstereceği olası performansın değerini artıracağını düşünüyor.

Ancak, Yunus’un Galatasaray ile henüz yeni 4 yıllık sözleşmeye imza atmış olması İtalyan kulübün kafasını karıştırıyor.

