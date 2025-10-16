Kayserispor-Samsunspor Maçının Hakemi Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan görevlendirmelere göre; Pazar günü Kayserispor ile Samsunspor arasında oynanacak maçı Ümit Öztürk yönetecek.

Denizli Bölgesi Süper Lig Hakemine bu maçta Ogün Kamacı ve Göktuğ Hazar Ezel yardımcılık yapacak. Maçın 4. hakemi olarak da Burak Demirkıran görev üstlenecek. Ümit Öztürk, bu sezon Kayserispor'un ilk kez maçını yönetecek.

19 Ekim Pazar günü oynanacak olan Kayserispor-Samsunspor maçı saat 14.30’da başlayacak.

Kaynak: İHA