Bir dönem Fenerbahçe’de fırtınalar estiren Güney Koreli savunma oyuncusu Kim Min Jae, Alman devi Bayern Münih’e transfer olmuştu. Dev kulüpte dikiş tutturamayan ve ayrılma kararı alan yıldız oyuncuya sarı-lacivertli ekip talip olmuştu. Gelen son dakika bilgisi ise tüm umutları bitirdi. Tedesco aldığı haberle yıkıldı. Alman devinden Fenerbahçe’ye kara haber. İşte Kim Min Jae transferinde yaşanan son dakika gelişmeleri…

Süper Lig devi Fenerbahçe’de ara transfer dönemi için kollar sıvandı. Özellikle defan hattına ek takviyede bulunmak isteyen Kanarya, eski oyuncusu Kim Min Jae’ye talip olmuştu. Alman devinden gelen haber ise İtalyan teknik direktör Tedesco’yu yıktı.

FENERBAHÇE’YE KÖTÜ HABER! RESMEN DUYURDULAR

Alman basınından Bild'in haberine göre, Bayern Münih forması giyen Kim Min Jae, takımdaki durumundan memnun ve ayrılmayı düşünmüyor. 28 yaşındaki futbolcunun, teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla olan ilişkilerinin son derece iyi olduğu, kulüp ortamında da kendini rahat hissettiği belirtildi.

TAKIMDA KALMA KARARI ALDI

Bayern Münih yönetiminin Güney Koreli oyuncudan memnun olduğu ifade edildi. Kulüp içinde Kim Min Jae'nin disiplini, profesyonelliği ve bağlılığı takdir toplarken, ocak ayında bir ayrılığın gündemde olmadığı aktarıldı.

Bu sezon 6 maçta forma giyen ve 1 asist yapan Kim Min Jae'nin piyasa değeri 32 milyon euro seviyesinde. Güney Koreli futbolcunun Bayern Münih ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

