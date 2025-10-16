Tedesco Aldığı Haberle Yıkıldı! Alman Devinden Fenerbahçe’ye Kara Haber

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig devi Fenerbahçe’de ara transfer dönemi için kollar sıvandı. Özellikle defan hattına ek takviyede bulunmak isteyen Kanarya, eski oyuncusu Kim Min Jae’ye talip olmuştu. Alman devinden gelen haber ise İtalyan teknik direktör Tedesco’yu yıktı.

FENERBAHÇE’YE KÖTÜ HABER! RESMEN DUYURDULAR

Alman basınından Bild'in haberine göre, Bayern Münih forması giyen Kim Min Jae, takımdaki durumundan memnun ve ayrılmayı düşünmüyor. 28 yaşındaki futbolcunun, teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla olan ilişkilerinin son derece iyi olduğu, kulüp ortamında da kendini rahat hissettiği belirtildi.

TAKIMDA KALMA KARARI ALDI

Bayern Münih yönetiminin Güney Koreli oyuncudan memnun olduğu ifade edildi. Kulüp içinde Kim Min Jae'nin disiplini, profesyonelliği ve bağlılığı takdir toplarken, ocak ayında bir ayrılığın gündemde olmadığı aktarıldı.

Takımda kalma kararı aldı

Bu sezon 6 maçta forma giyen ve 1 asist yapan Kim Min Jae'nin piyasa değeri 32 milyon euro seviyesinde. Güney Koreli futbolcunun Bayern Münih ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi