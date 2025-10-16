Ankara Keçiörengücü’ne Barış Alper Piyangosu! Yeni Tesisleri Göz Kamaştırıyor
Ankara Keçiörengücü yeni tesisleri ile adeta göz kamaştırıyor. Barış Alper Yılmaz’ı yüksek bir bedelle Süper Lig devi Galatasaray’a satan Ankara ekibi, yeni modern tesisleri ile Türkiye’nin gündemine oturdu. İşte Ankara Keçiörengücü’nün yeni tesislerinden ilk görüntüler…
Barış Alper Yılmaz’dan kazandığı parayı tesislerine yatırım yapan Ankara Keçiörengücü, mutlu sona ulaştı.
Ankara Keçiörengücü'nün, Barış Alper Yılmaz’ın Galatasaray’a transferinden elde ettiği gelirle yeni tesis yaptırdı.
Ankara temsilcisinin inşa ettiği modern A Takım ve Altyapı Tesisleri görenleri adeta mest etti.
İşte tesisten ilk görüntüler...
