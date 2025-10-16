Anadolu Efes Panathinaikos ile Karşılaşacak

Anadolu Efes yarın sahasında Panathinaikos AKTOR ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 20.30'da başlayacak.

Anadolu Efes Panathinaikos ile Karşılaşacak
Temsilcimiz Anadolu Efes EuroLeague’in 5. haftasında yarın başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR'u konuk edecek.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

Lacivert-beyazlılar, EuroLeague’de oynadığı 4 maçta 2'şer galibiyet ve mağlubiyet yaşarken haftaya averajla 10. sırada girdi.

Türk başantrenör Ergin Ataman'ın ekibi Panathinaikos AKTOR ise çıktığı 4 karşılaşmada 3 kez sahadan galip ayrılırken, 1 de yenilgi yaşadı. Yunan ekibi, averajla 6. basamakta kendisine yer buldu.

Kaynak: AA

