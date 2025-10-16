Süper Lig’de Tarihi Hamle! Taraftarlar Sevinçten Havalara Uçacak: İstanbul Derbisinin Biletleri Ücretsiz Oldu
Milli ara sonrası Süper Lig heyecanı başlıyor. Son olarak Eyüpspor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Kritik İstanbul derbisi öncesi yönetimden taraftarlara müjdeli haber verildi. Yapılan açıklamada, maçın tüm biletlerinin yönetim kurulu tarafından satın alındığını ve karşılaşmanın biletlerinin taraftarlara ücretsiz olarak sunulacağı duyuruldu.
Süper Lig’in 9. haftasında Eyüpspor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Kritik İstanbul derbisi öncesi yönetimden taraftarlara müjde verildi.
YÖNETİM RESMEN DUYURDU: TÜM BİLETLER ÜCRETSİZ OLACAK
Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, hem ev sahibi hem de misafir tribün biletlerinin yönetim kurulu üyeleri tarafından satın alındığı ve futbolseverlere Passolig üzerinden ücretsiz sunulacağı ifade edildi.
EYÜPSPOR-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İkas Eyüpspor ile Kasımpaşa arasındaki müsabaka, 20 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak.
