Süper Lig’de Tarihi Hamle! Taraftarlar Sevinçten Havalara Uçacak: İstanbul Derbisinin Biletleri Ücretsiz Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig’in 9. haftasında Eyüpspor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Kritik İstanbul derbisi öncesi yönetimden taraftarlara müjde verildi.

YÖNETİM RESMEN DUYURDU: TÜM BİLETLER ÜCRETSİZ OLACAK

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, hem ev sahibi hem de misafir tribün biletlerinin yönetim kurulu üyeleri tarafından satın alındığı ve futbolseverlere Passolig üzerinden ücretsiz sunulacağı ifade edildi.

Yönetim duyurdu! Tüm biletler ücretsiz oldu

EYÜPSPOR-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İkas Eyüpspor ile Kasımpaşa arasındaki müsabaka, 20 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: Haber Merkezi