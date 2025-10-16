Türkiye'nin İspanya Maçı Biletleri Satışa Çıktı

Türkiye'nin 18 Kasım'da İspanya ile deplasmanda karşılaşacağı maçın biletleri satışa çıktı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda 18 Kasım Salı günü A Milli Futbol Takımı'nın deplasmanda İspanya ile oynayacağı müsabakanın misafir takım tribün biletleri satışa çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, müsabakanın tüm bilet satış organizasyonu İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu (RFEF) tarafından yapılacak.

Sevilla kentindeki La Cartuja Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin misafir takım tribünü için ev sahibi ülke federasyonu, kendi platformundan satışa başladı.

Türk futbolseverler, müsabaka biletlerini Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesindeki link üzerinden özel bir erişim koduyla alabilecek.

Kaynak: AA

