Sadettin Saran Neşteri Kulübün Tam Kalbinden Vurdu! Fenerbahçe'de 4 Ayrılık Açıklandı
Fenerbahçe’de ara transfer dönemi için çalışmalar sürüyor. Sadettin Saran takımda yenilemeye giderken sarı-lacivertli ekipten peş peşe ayrılık haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak yönetim, A Takımı’nda görev yapan scout ekibinden dört kişiyle yollarını ayırma kararı aldı. İşte son dakika Fenerbahçe haberinin detayları…
Süper Lig devi Fenerbahçe’den ayrılık haberleri peş peşe gelmeye başladı. Son olarak sarı-lacivertli yönetim, A takımı scout ekibiyle yolların ayrıldığını duyurdu.
FENERBAHÇE’DE 4 AYRILIK BİRDEN
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre scout ekibinde ter alan Barış Alpaslan, Mert Bayhan, Ayberk Ağar ve Suphi Baykam ile yollar ayrıldı.
SÜPER LİG’DE 4. SIRADA YER ALIYOR
Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı 8 maç sonrası topladığı 16 puanla 4. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler ligde yoluna namağlup devam ederken, 4 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Teknik direktör Tedesco’nun ise geleceği halen tartışma konusu.
