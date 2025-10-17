Sadettin Saran Neşteri Kulübün Tam Kalbinden Vurdu! Fenerbahçe'de 4 Ayrılık Açıklandı

Fenerbahçe’de ara transfer dönemi için çalışmalar sürüyor. Sadettin Saran takımda yenilemeye giderken sarı-lacivertli ekipten peş peşe ayrılık haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak yönetim, A Takımı’nda görev yapan scout ekibinden dört kişiyle yollarını ayırma kararı aldı. İşte son dakika Fenerbahçe haberinin detayları…

Sadettin Saran Neşteri Kulübün Tam Kalbinden Vurdu! Fenerbahçe'de 4 Ayrılık Açıklandı
Süper Lig devi Fenerbahçe’den ayrılık haberleri peş peşe gelmeye başladı. Son olarak sarı-lacivertli yönetim, A takımı scout ekibiyle yolların ayrıldığını duyurdu.

FENERBAHÇE’DE 4 AYRILIK BİRDEN

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre scout ekibinde ter alan Barış Alpaslan, Mert Bayhan, Ayberk Ağar ve Suphi Baykam ile yollar ayrıldı.

SÜPER LİG’DE 4. SIRADA YER ALIYOR

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı 8 maç sonrası topladığı 16 puanla 4. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler ligde yoluna namağlup devam ederken, 4 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Teknik direktör Tedesco’nun ise geleceği halen tartışma konusu.

