TFF'den Çağdaş Atan'a Dev Ceza! O Hamlesi 12 Milyon Liraya Patladı: Resmen Açıkladılar

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan flaş karar. Teknik direktör Çağdaş Atan Kayserispor'dan sözleşmesi devam etmesine rağmen ayrılmış, ardından Başakşehir'e imzayı atmıştı. Yaşanan bu gelişme sonrası TFF harekete geçti. Deneyimli teknik direktöre dev ceza. Resmen açıkladılar.

TFF’den Çağdaş Atan'a Dev Ceza! O Hamlesi 12 Milyon Liraya Patladı: Resmen Açıkladılar
2022-23 sezonu öncesinde Kayserispor’un başına geçen teknik direktör Çağdaş Atan, aldığı sürpriz kararla ayrılıp Başakşehir’e imza atmıştı. Yaşanan bu gelişme sonrası TFF’den Atan’a 12 milyon liralık ceza şoku.

SÖZLEŞMESİNİ FESH EDEREK AYRILMIŞTI

6 Eylül 2023'te Kayserispor'la olan sözleşmesini tek taraflı fesh ederek ayrılan Atan, ayrılığı şu şekilde duyurmuştu:

"Ayrılık zamanı geldi. Transfer tahtası açıldığında Kayserispor yapacağı takviyeler ve mevcut oyuncu grubuyla hak ettiği yerde olacaktır. Başkan Ali Çamlı kulüp için gerçekten büyük bir şans. Büyük Kayserispor taraftarı sizlerden ricam bu muhteşem desteğinizi eksik etmemenizdir. Namağlup bir takım bırakmanın huzuruyla ayrılıyorum şehirden.”

TFF’den Çağdaş Atan'a Dev Ceza! O Hamlesi 12 Milyon Liraya Patladı: Resmen Açıkladılar - Resim : 1

TFF’DEN ÇAĞDAŞ ATAN’A KAYSERİSPOR ŞOKU! 12 MİLYON TL ÖDEYECEK

Ayrılmasının hemen ardından Başakşehir'in teknik direktörü olan Atan'ın bu kararına Kayserispor tepki göstermiş, Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurmuştu.

TFF’den Çağdaş Atan'a Dev Ceza! O Hamlesi 12 Milyon Liraya Patladı: Resmen Açıkladılar - Resim : 2
TFF 12 Milyon TL'lik Ceza Kesti.

Dosyayı görüşen Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) kararını verdi. Kurul, Atan’ın Kayserispor Kulübü'ne anapara olarak 8 milyon TL, faizin eklenmesiyle birlikte toplam 12 milyon TL ödemesine hükmetti.

