Beşiktaş’ta Deprem Üstüne Deprem! Sergen Yalçın ‘Seni İstemiyorum’ Diyerek Kapının Önüne Koydu
Beşiktaş’ta ara transfer mesaisi için çalışmalar başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın talimatlarına göre takımda bazı isimlerin gönderilmesi beklenirken flaş bir gelişme yaşandı. Beşiktaş’ta deprem üstüne deprem. Sergen Yalçın ‘Seni istemiyorum’ diyerek kapının önüne koydu. İşte sürpriz ayrılığın detayları…
Teknik direktör Sergen Yalçın’ın gözünden düşen Gabriel Paulista ile yolların devre arasında ayrılması bekleniyor. Yönetim kararını resmen verdi.
BEŞİKTAŞ’TA DEPREM ÜSTÜNE DEPREM
Süper Lig devi Beşiktaş’ta takım için hesaplaşma sürüyor. Tecrübeli teknik adam Sergen Yalçın, savunma hattındaki tercihini yeni transferlerden yana kullanırken, yıldız stoper Gabriel Paulista için ayrılık kararı aldı. Ole Gunnar Solskjaer döneminde savunmanın vazgeçilmez ismi olan Gabriel Paulista, Yalçın'ın göreve gelmesiyle birlikte yedek kulübesine çekildi.
SERGEN YALÇIN ‘SENİ İSTEMİYORUM’ DİYEREK BİLETİNİ KESTİ
Yalçın'ın son dönemde Tiago Djalo, Emirhan ve Uduokhai üçlüsüne şans vermesi, Paulista'nın sonunu getirmiş oldu. Beşiktaş yönetiminin, 26 Kasım'da 35 yaşına girecek olan Gabriel Paulista ile devre arasında yolları ayırmaya sıcak baktığı öğrenildi. Tecrübeli futbolcuya Brezilya'dan birkaç kulübün ilgi gösterdiği ve transfer sürecinin kısa sürede netlik kazanabileceği belirtiliyor.
Siyah-beyazlılar, Paulista'nın hem ilerleyen yaşı hem de form düşüklüğü nedeniyle elden çıkarılmasını planlıyor. Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncunun, devre arasında uygun bir teklif gelmesi halinde takımdan ayrılması bekleniyor.
