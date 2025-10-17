Beşiktaş’ta Deprem Üstüne Deprem! Sergen Yalçın ‘Seni İstemiyorum’ Diyerek Kapının Önüne Koydu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın gözünden düşen Gabriel Paulista ile yolların devre arasında ayrılması bekleniyor. Yönetim kararını resmen verdi.

BEŞİKTAŞ’TA DEPREM ÜSTÜNE DEPREM

Süper Lig devi Beşiktaş’ta takım için hesaplaşma sürüyor. Tecrübeli teknik adam Sergen Yalçın, savunma hattındaki tercihini yeni transferlerden yana kullanırken, yıldız stoper Gabriel Paulista için ayrılık kararı aldı. Ole Gunnar Solskjaer döneminde savunmanın vazgeçilmez ismi olan Gabriel Paulista, Yalçın'ın göreve gelmesiyle birlikte yedek kulübesine çekildi.

SERGEN YALÇIN ‘SENİ İSTEMİYORUM’ DİYEREK BİLETİNİ KESTİ

Yalçın'ın son dönemde Tiago Djalo, Emirhan ve Uduokhai üçlüsüne şans vermesi, Paulista'nın sonunu getirmiş oldu. Beşiktaş yönetiminin, 26 Kasım'da 35 yaşına girecek olan Gabriel Paulista ile devre arasında yolları ayırmaya sıcak baktığı öğrenildi. Tecrübeli futbolcuya Brezilya'dan birkaç kulübün ilgi gösterdiği ve transfer sürecinin kısa sürede netlik kazanabileceği belirtiliyor.

Sergen Yalçın takımdan gönderiyor

Siyah-beyazlılar, Paulista'nın hem ilerleyen yaşı hem de form düşüklüğü nedeniyle elden çıkarılmasını planlıyor. Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncunun, devre arasında uygun bir teklif gelmesi halinde takımdan ayrılması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi