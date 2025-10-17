Altında Kritik Eşik Aşıldı! Gram Altında Rekor Sonrası ‘Bomba’ Tahmin

Altın fiyatlarındaki tarihi ralli Cuma gününde de etkisini sürdürüyor. Gram altın 5.830 TL’yi, çeyrek altın ise 10.183 TL'yi görerek zirvelerini tazeledi. Bu rekorlar sonrası Avustralya'nın dev bankası ANZ'den piyasaları daha da hareketlendirecek "bomba" gibi bir tahmin geldi. Banka, ons altının 2026 Haziran ayında 4.600 dolara, gümüşün ise 57,50 dolara ulaşabileceğini öngördü. Bu artış ise iç piyasada gram ve çeyrek altın fiyatlarını doğrudan etkileyecek.

ABD ile Çin arasındaki ekonomik çıkışlar küresel piyasalarda dalgalanmalara neden olmaya devam ediyor. Özelikle yatırımcıların ilk tercihi olan altına talep her geçen gün artarken fiyatlar bir anda fırladı. Piyasaları heyecanlandıran son gelişme ise, Avustralya merkezli ANZ Bank'ın yayımladığı son rapor oldu. Altında bomba tahmin.

DEV BANKADAN ‘BOMBA’ ALTIN TAHMİNİ

ANZ Bank analistleri, değerli metaller için 2026 yılı tahminlerini yukarı yönlü revize etti. İşte o yeni ve iddialı hedefler:

Ons Altın Yeni Hedef: 4.600 Dolar (2026 Haziran)

Ons Gümüş Yeni Hedef: 57,50 Dolar (2026 Ortası)

Altında Kritik Eşik Aşıldı! Gram Altında Rekor Sonrası ‘Bomba’ Tahmin - Resim : 1
Altında 'bomba' tahmin

Banka ayrıca, ons altın fiyatlarının bu yıl sonuna kadar 4.400 dolara ulaşabileceğini de tahmin ediyor.

ALTINDA REKOR DALGASI SÜRÜYOR

Bu yeni tahmin, altının zaten rekorlar kırdığı bir dönemde geldi. Yeni güne başlarken;

  • Gram Altın: 5.881 TL'den işlem görüyor.
  • Çeyrek Altın: 10.183 TL'den alıcı buluyor.
  • Ons Altın: 4.242 dolar ile yeni tarihi zirvesini gördü.

Altında Kritik Eşik Aşıldı! Gram Altında Rekor Sonrası ‘Bomba’ Tahmin - Resim : 2

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

ANZ Bank'ın raporuna göre, altındaki bu durdurulamaz rallinin arkasında yatan ana nedenler şunlar:
ABD-Çin ticaret gerilimleri.

ABD'de federal hükümetin kapanma riski.

Artan kamu borçları.

ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz indirim döngüsünü tamamlaması beklentisi.

Kaynak: Haber Merkezi

ÇOK OKUNANLAR
