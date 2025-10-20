SGK Uzmanı Özgür Erdursun Yüksek Emekli Maaşı Almanın Sırrını Açıkladı! Bunu Yapan Yüzde 60 Daha Fazla Maaş Alacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Emeklilik planı yapan çalışanlar için 2025 mi, 2026 mı daha avantajlı? sorusu merak konusu oldu. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilik tarihinin maaş, kıdem tazminatı ve borç durumuna göre değişebileceğini belirterek çalışanlara önemli tavsiyelerde bulundu.

EMEKLİLİKTE TARİH TEK BAŞINA ÖLÇÜ DEĞİL

Yüksek enflasyon, ücret artışları ve kıdem tazminatı tavanındaki yükseliş, bir yıl beklemenin maddi fark yaratabileceğini gösteriyor. Erdursun, emeklilik zamanlamasında sadece tarih değil, kıdem tazminatı farkı, emekli aylığı kaybı, çalışma durumu ve borçların da dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, “2025 mi 2026 mı daha kazançlı?” sorusuna dikkat çeken yanıtı verdi.

“2025’TE EMEKLİ OLACAKLAR AVANTAJLI OLABİLİR”

Erdursun açıklamasında, “Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edecek kişiler için 2025 yılında emekli olmak daha avantajlıdır. Çünkü hem maaş hem emekli aylığı birlikte alınabilir. Ancak emeklilik sonrası çalışmayacak kişilerde gelir yaklaşık yüzde 60 oranında azalır.” ifadelerini kullandı.

2026 YILI DAHA FAZLA KIDEM TAZMİNATI GETİRİYOR

Uzman isim, 2025 ve 2026 yıllarındaki kıdem tazminatı farkına da dikkat çekerek, “2025 yılında net kıdem tazminatı yaklaşık 535 bin TL, 2026 yılında ise 647 bin TL civarında olacak. İki yıl arasındaki fark 107 bin TL düzeyinde. Bu tutar çalışanın brüt maaşına göre değişebilir.” dedi.

Erdursun ayrıca, yüksek brüt maaşlı çalışanların 2025’te emekli olsalar bile 2026’ya kadar devam eden prim artışları sayesinde oluşan yaklaşık yüzde 5’lik kaybı telafi edebileceğini söyledi.

“HERKES KENDİ KOŞULLARINA GÖRE HESAP YAPMALI”

Erdursun, "Emeklilik sonrası çalışmayacak kişilerde gelir yaklaşık yüzde 60 oranında azalır.” dedi.

Özgür Erdursun, emeklilik planının kişisel gelir yapısı, borç durumu ve iş güvencesine göre şekillendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Emeklilik tarihine karar verirken sadece takvime değil, tüm finansal tabloya bakmak gerekir. Bir yıl daha çalışmak, kimi zaman sadece maaş artışı değil, uzun vadede emekli aylığı ve tazminat farkı olarak da geri döner.” diye konuştu.

Kaynak: Dünya Gazetesi