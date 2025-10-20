Asgari Ücret Tahminleri Hiç Şaşmadı: 2026 Tahmini de Geldi... Asgari Ücret 2026 Zammı İçin En Net Rakam Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni asgari ücret zammı için geri sayım başladı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu, 21 Ekim Pazartesi günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde bir araya gelecek. Toplantıda, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısı ve işleyişi ele alınacak.

Bu kritik toplantı öncesi, geçtiğimiz yıl 2025 asgari ücretini nokta atışı tahmin eden ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley ve JPMorgan'ın yeni tahmini dikkat çekti.

GÖZLER YARINKİ TOPLANTIDA

Çalışma Bakanlığı, daha önce 9 Ekim’de “Sendikal Örgütlenmenin Yaygınlaştırılması” gündemiyle toplanan Üçlü Danışma Kurulu’nu, bu kez asgari ücret süreci öncesi bir kez daha toplayacak. Taraflar, Aralık ayında başlayacak zam görüşmeleri öncesinde komisyonun işleyişine dair fikir alışverişinde bulunacak.

İŞÇİ KESİMİNDEN TEPKİ

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada mevcut komisyon yapısını eleştirerek, “Adil olmayan bir komisyonda 50 yıl durduk. Artık adil bir düzenleme yapılmazsa, TÜRK-İŞ olarak bu komisyona katılmayacağız.” ifadelerini kullanmıştı.

Benzer bir açıklama da HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan’dan geldi. Arslan, komisyonun yapısının değişmesi gerektiğini belirterek, 2026 yılı için yürütülecek görüşmelere katılmayacaklarını açıkladı.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Yasaya göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 üyeden oluşuyor. Komisyon, Aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor ve kararlar oy çokluğu ile alınıyor. Oyların eşitliği durumunda, başkanın bulunduğu tarafın kararı geçerli sayılıyor.

Geçtiğimiz yıl yüzde 30’luk zammı doğru tahmin eden Morgan Stanley, bu yıl da 2026 asgari ücret için yüzde 20 ile yüzde 25 arasında bir artış bekliyor.

Şu anda asgari ücret brüt 26.005 TL, net 22.104 TL olarak uygulanıyor. Bir işçi için işverene toplam maliyet ise 30.621 TL. Bu tutarın içinde sosyal güvenlik primi ve işsizlik sigorta fonu da bulunuyor.

MORGAN STANLEY’DEN ASGARİ ÜCRET ZAMMI TAHMİNİ

Geçtiğimiz yıl yüzde 30’luk zammı doğru tahmin eden Morgan Stanley, bu yıl da 2026 asgari ücret için öngörüsünü paylaştı. Banka, yeni yılda asgari ücrete yüzde 20 ile yüzde 25 arasında bir artış bekliyor. Yüzde 20 zam senaryosunda asgari ücretin 26.524 TL olacağı, yüzde 25 zam senaryosunda ise 27.630 TL’ye çıkabileceği belirtiliyor. Benzer şekilde JPMorgan da asgari ücret artış oranının yüzde 20-25 bandında olacağı tahmininde bulundu.

