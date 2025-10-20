Bekleme Süresi, Şirket Değişikliği, Garanti… Sağlık Sigortasında Yeni Dönem Başlıyor!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Özel sağlık sigortası yaptırmak isteyen vatandaşlar için uzun süredir tartışma konusu olan bazı belirsiz noktalar, yeni düzenlemeyle belli oldu. Resmî Gazete’de yayımlanan kararla birlikte, Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği'nde kapsamlı değişikliklere gidildi.

Yapılan düzenlemelerle birlikte; ömür boyu yenileme garantisi, bekleme süreleri, şirket değiştirirken hak kaybının önlenmesi, grup sigortalardan bireysel sigortaya geçişte garantilerin korunması ve poliçedeki indirim oranlarının şeffaf biçimde gösterilmesi gibi konularda yeni hükümler getirildi.

BEKLEME SÜRELERİNDE YENİ KURALLAR

Yönetmelikte yapılan değişikliklerle birlikte, sigorta şirketlerine poliçelerde bekleme süresi uygulama hakkı tanınırken, bu süreler yalnızca ilk sigorta döneminde geçerli olabilecek. Aynı planla devam eden poliçelerde, sonraki yıllarda bu tür bekleme süreleri yeniden uygulanamayacak.

Bekleme süresi içeren rahatsızlıklar veya özel durumlar, sözleşmede açıkça belirtilecek. Ayrıca, bekleme süresi tamamlandıktan sonra başka bir sigorta şirketine geçiş yapılması durumunda, yeni şirket tarafından ek süre uygulanamayacak yalnızca Kurum tarafından belirlenen özel durumlar esas alınacak. Eğer bekleme süresi tamamlanmadan şirket değişikliği yapılırsa, yeni şirketin uygulayacağı bekleme süresinden, önceki şirkette geçirilen süre düşülecek. Bu tür poliçelerdeki bekleme süresi uygulamalarına ilişkin yöntem ve esaslar, ilgili kurum tarafından belirlenecek.

Sağlık sigortasında yeni kurallar 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek

ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİSİ ARTIK ZORUNLU

Yeni düzenlemeyle birlikte, sigorta şirketleri artık 60 yaş altındaki bireylere, özel sağlık, tamamlayıcı ve destekleyici sağlık sigortalarında "ömür boyu yenileme garantisi" içeren poliçeler sunmakla yükümlü olacak.

Sigortalı, isterse bu garantiyi içeren ya da içermeyen poliçeler arasında seçim yapabilecek. Ancak şirketler, garanti içermeyen poliçelerde, bunu açıkça belirtmek ve sigortalıyı bu konuda bilgilendirmek zorunda olacak. "Ömür boyu yenileme garantisi" izlenimi verecek farklı taahhütler sunulamayacak

GARANTİNİN ŞARTLARI DEĞİŞTİRİLEBİLECEK

Yönetmelikte yer alan asgari şartlar dışında, ömür boyu yenileme garantisi yalnızca sigortalının lehine olacak şekilde değiştirilebilecek. İlk sözleşmede bu garantinin koşulları net biçimde belirtilmek zorunda. Şirket, bu şartlara uyanlara garanti vermekten kaçınamayacak.

Ömür boyu yenileme garantisinin sağlanabilmesi için şu iki koşul aranacak:

a) Poliçe yenileme dönemleri arasında en fazla 1 aya kadar geçen süreler hariç olmak üzere kesintisiz olarak aynı plan ile 3 yıl sigortalı olunması,



b) (a) bendinde belirlenen süre boyunca ortaya çıkan hastalık ve rahatsızlıklardan ötürü ödenen toplam tazminatların bu süre boyunca alınan toplam primlere oranının %80’in altında olması.

Şirketler, ilk poliçeyi oluştururken sigortalının önceki sağlık durumunu dikkate alabilecek. Gerekli gördüğü durumlarda hastalık ek primi, limit sınırlaması veya katılım payı gibi özel uygulamalara başvurabilecek. Ancak bu şartları sağlayan sigortalılara garanti sunmaktan kaçınamayacak.

GARANTİ SONRASI HAKLAR KORUMA ALTINDA

Sigortalı, ömür boyu yenileme garantisini aldıktan sonra aşağıdaki hakları da güvence altına alınmış olacak:

Yeni ortaya çıkan hastalıklar nedeniyle teminat kapsamı daraltılamayacak, limitler düşürülemeyecek, katılım payları artırılamayacak.

"Hastalık ek primi" uygulanamayacak.

Tazminat/prim oranına dayalı ek primler talep edilemeyecek.

YENİ UYGULAMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tüm bu düzenlemeler, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Sigortalıların haklarını korumaya yönelik bu adımlar, sektördeki şeffaflık ve güven ortamını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Kaynak: NTV