Özel Sağlık Sigortası Yaptıracaklar Dikkat! Köklü Değişiklikler Yolda: Ömür Boyu Garanti Dönemi Başlıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Özel sağlık sigortası sektöründe köklü bir dönüşüm yaşanıyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), milyonlarca vatandaşı doğrudan etkileyen bir dizi yeniliği devreye sokuyor. Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan'ın aktardığına göre, bu değişiklikler, birkaç gün içinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek ve hem bireysel hem de tamamlayıcı sağlık sigortalarını kapsayacak.

TÜKETİCİLERE İKİ SEÇENEK SUNULACAK

Sigorta şirketleri, tüketicilere iki seçenek sunacak: Ömür boyu yenileme garantili poliçeler ve garantisiz olanlar. Peki, bu yenilikler günlük hayatı nasıl etkileyecek?

Ömür boyu yenileme garantisi için kritik bir yaş sınırı getiriliyor. Artık bu güvenceyi elde etmek isteyenlerin 60 yaşına kadar poliçe yenileme hakkını koruması gerekiyor. Yani, garantiye hak kazanmak için en geç 57 yaşında poliçe yaptırmak şart; çünkü 3 yıllık kesintisiz yenileme bekleme süresi sonunda 60 yaşında olmak gerekiyor. Bu, yaşlı bireylerin uzun vadeli koruma altında kalmasını sağlayacak bir adım olarak öne çıkıyor.

YENİ KURALLAR NE?

Ancak yaş tek başına yeterli olmayacak. Yeni kurallara göre, 3 yıl boyunca hasar/prim oranı yüzde 80'in altında tutulmalı. Başka bir deyişle, ödenen prim miktarı ile sigorta şirketinin sağlık harcamaları için yaptığı ödemelerin toplamı, primin yüzde 80'ini aşmamalı. Bu kriteri başarıyla geçenler, ömür boyu yenileme hakkını kalıcı olarak elde edecek. Garanti bir kez alındıktan sonra ise şirketler, yaş ilerlemesi veya hastalıklara bağlı ekstra prim talep edemeyecek, yeni hastalıkları kapsam dışı bırakamayacak. Bu, sigortalıların geleceğe dair belirsizliklerini büyük ölçüde ortadan kaldırıyor.

POLİÇE GEÇİŞLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Poliçe geçişlerinde de önemli kolaylıklar sağlanıyor. Mevcut şirketinizden ömür boyu garantiyi aldıktan sonra başka bir firmaya taşınmak isterseniz, onay mekanizmasıyla bu mümkün olacak. Ayrıca, bekleme süreleri esnetiliyor: Standart 1 yıllık bekleme devam etse de, poliçe yaptığınız şirkette geçirilen süre yeni şirketteki beklemeden düşülecek. Örneğin, 6 ayınızı bir şirkette geçirdiyseniz, yeni poliçede sadece 6 ay daha bekleyeceksiniz.

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTALARI ETKİLENECEK Mİ?

Tamamlayıcı sağlık sigortaları da bu yeniliklerden nasibini alıyor. Özellikle kurumsal grup sigortalarından ayrılan çalışanlar ve emekliler için müjdeli bir gelişme: Eğer grup poliçesinde ömür boyu garanti kazandıysanız, bireysel sigortaya geçişte şirketler şartları ağırlaştıramayacak veya muadil bir poliçe sunmak zorunda kalacak. Bu, işten ayrılma veya emeklilik sonrası sağlık korumasının kesintisiz devamını güvence altına alıyor.

PRİMLER NASIL DEĞİŞECEK?

Peki, tüm bunlar primlere nasıl yansıyacak? Uzmanlar, rekabetin artması ve garanti mekanizmalarının netleşmesiyle uzun vadede prim yükünün azalabileceğini öngörüyor. Ancak kısa vadede, hasar oranı şartı gibi kriterler bazı sigortalılar için ek dikkat gerektirecek. Yaklaşık 8 milyon kişinin poliçelerini gözden geçirmesi gereken bu dönemde, SEDDK'nın amacı net: Daha şeffaf, adil ve sürdürülebilir bir sağlık sigortası ekosistemi kurmak. Sigorta sahipleri, yeni kuralların detaylarını yakından takip etmeli ve poliçelerini buna göre güncellemeli.

Kaynak: Hürriyet