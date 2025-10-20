Akaryakıtta İndirim Var mı? İşte Güncel Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları...

Brent petrol fiyatlarındaki düşüş ve döviz kurundaki sakin seyrin ardından benzin, motorin ve LPG fiyatları merak ediliyor. İşte 20 Ekim 2025 Pazartesi günü itibarıyla akaryakıt fiyatları...

Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kuru hareketliliği ve art arda gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. 20 Ekim 2025 Pazartesi itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor.

İşte güncel fiyatlar...

İstanbul Avrupa Yakası

  • Benzin litre fiyatı: 52.18 TL
  • Motorin litre fiyatı: 53.27 TL
  • LPG litre fiyatı: 27.71 TL

İstanbul Anadolu Yakası

  • Benzin litre fiyatı: 52.00 TL
  • Motorin litre fiyatı: 53.13 TL
  • LPG litre fiyatı: 27.08 TL

Ankara

  • Benzin litre fiyatı: 53.03 TL
  • Motorin litre fiyatı: 54.29 TL
  • LPG litre fiyatı: 27.60 TL

İzmir

  • Benzin litre fiyatı: 53.35 TL
  • Motorin litre fiyatı: 54.61 TL
  • LPG litre fiyatı: 27.53 TL
Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Benzin Motorin Akaryakıt
