Akaryakıtta İndirim Var mı? İşte Güncel Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları...

Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kuru hareketliliği ve art arda gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. 20 Ekim 2025 Pazartesi itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor.

İşte güncel fiyatlar...

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin litre fiyatı: 52.18 TL

Motorin litre fiyatı: 53.27 TL

LPG litre fiyatı: 27.71 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin litre fiyatı: 52.00 TL

Motorin litre fiyatı: 53.13 TL

LPG litre fiyatı: 27.08 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 53.03 TL

Motorin litre fiyatı: 54.29 TL

LPG litre fiyatı: 27.60 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 53.35 TL

Motorin litre fiyatı: 54.61 TL

LPG litre fiyatı: 27.53 TL

