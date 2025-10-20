'Kira Kredisi' Dönemi! Yeni Eve Çıkmak 200 Bin Lirayı Buldu: Kiracılar Banka Kapısında

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Artan kira fiyatlarının yanı sıra ev sahiplerinin yüksek talepleri, kiracıların yeni ev arayışını neredeyse imkansız hale getirdi. İki depozito, bir peşin kira ve emlakçı komisyonu derken, yeni bir eve taşınmanın maliyeti ortalama 200 bin lirayı buluyor. Bu durum karşısında bankalar, “kira kredisi” veya “taşınma kredisi” adı altında finansman paketleri sunmaya başladı.

Son yıllarda yükselen konut fiyatları ve yaşam maliyetleri, kiracı olmayı bile lüks haline getirdi. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde kiralık ev bulmak hem zorlaştı hem de pahalılaştı. Kiracılar, sadece kira değil; depozito, emlakçı komisyonu ve taşınma masraflarını karşılayabilmek için artık kredi çekmek zorunda kalıyor.

Ev sahiplerinin iki depozito, peşin kira ve komisyon şartı, kiracıların yeni eve çıkma maliyetini 200 bin liraya kadar yükseltti.

Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli'nin haberine göre, emlak temsilcisi Mehmet Korkmaz, “Talep fazla, arz az olunca ev sahipleri kendi lehine şartlar koyuyor. Kimisi üç depozito istiyor, kimisi altı aylık peşin kira talep ediyor. Emlakçılar olarak biz bile artık ara bulucu gibi çalışıyoruz. Çünkü taraflar arasında güven sorunu var.” dedi.

GRAM ALTINLA DEPOZİTO

Bazı ev sahipleri yalnızca yüksek kira değil, sıra dışı teminatlar da talep ediyor. Kimi dövizle kira isterken, kimi gram altınla depozito alıyor. Hatta adli sicil kaydı, kefil ve tahliye taahhütnamesi olmadan ev kiralamayanlar bile var.

Artan yük karşısında bankalar “kira kredisi” adı altında yeni finansman paketleri sunmaya başladı.

TAŞINMAK 180 BİN LİRA

Yeni ev arayışında olan Serkan Yıldız, yaşadığı sıkıntıyı şöyle anlattı: “Beğendiğimiz bir evi kiralamak için önce üç farklı belge istediler; kefil, maaş bordrosu ve tahliye taahhütnamesi. Ayrıca iki depozito ve bir kira peşin ödememiz gerekti. Toplamda neredeyse 180 bin lira tutuyor. Mecburen bankadan kredi çektim.”

Kaynak: Türkiye Gazetesi