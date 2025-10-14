Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Türkiye'de İlk' Diyerek Duyurdu! 'Ucuz Kira Sürecini Başlatacağız'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi İşleri Eğitim Programı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan burada yaptığı açıklamada Gazze'de Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasına ilişkin konuşurken, "Gazze Soykırımı durdurma noktasında önemli bir adım attık. Liderler olarak Şarm el-Şeyh'te güçlü bir irade ortaya koyduk. Bugün Gazze'de buruk da olsa çocukların yüzleri gülüyor" dedi.

Erdoğan, 'ucuz kira' için de açıklamalarda bulunurken, 81 ilde 500 bin sosyal konutun müjdesini verdi. Erdoğan, "81 ilimizde topla 500 bin konut inşa edeceğiz. Türkiye'de ilk kez kiralık konut uygulamasını TOKİ'miz vasıtasıyla hayata geçireceğiz. Dar gelirli ailelerimize rahat bir nefes aldıracağız. Ekim ayının sonuna doğru da projemizin detaylarını milletimizle paylaşacağız. Projemizde şehit yakını ve gazilerimize, emeklilerimize ve üç çocuğu olan ailelerimize engelli vatandaşlarımıza özel kontenjanlar ayıracağız" dedi.

'SÖZLERİNİ LAFTA VE RAFTA BIRAKMAYAN BİR KADROYUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Milletin rızası hilafına iş yapılmaz. Bugüne kadar ne yaptıysak hep bu hassasiyetle yaptık. İnşallah bundan sonra da aynı çizgide siyaset yapmaya devam edeceğiz.

Sözlerini lafta ve rafta bırakmayan bir kadroyuz. Tam da bize yakışan bir şekilde Türkiye'yi düşünüyor, Türkiye'nin geleceğini inşa ediyoruz.

Küresel ekonomi, koronavirüs salgınıyla yaşadığı şokun etkilerini halen atlatamadı. Ticaret zincirinin kırılan halkaları tam manasıyla onarılamadı. Enflasyonla mücadelede belli bir aşama kaydeden ülkeler dahi, tedbiri ve temkini elden bırakmıyor.

Dördüncü yılına yaklaşan Ukrayna-Rusya savaşının finans piyasalarında açtığı tedirginliği hepimiz iyi biliyoruz.

Gazze Soykırımı durdurma noktasında önemli bir adım attık. Liderler olarak Şarm el Şeyh'te güçlü bir irade ortaya koyduk. Bugün Gazze'de buruk da olsa çocukların yüzleri gülüyor.

Soykırımın açtığı tahribatı ortadan kaldırmak belki de hiçbir zaman mümkün olmayacak. Annesi, babası, kardeşi katledilen çocuklar bunun ızdırabını hep yüreklerinde hissedecek.

2 yıllık acının katliamın ve zulmün ardından Gazze'de ateşkesin sağlanmasını çok kıymetli buluyoruz. Şimdi hep beraber yaraları sarmamız, Gazzeli kardeşlerimize can suyu olmamız gerekiyor. Türkiye olarak her aşamayı yakından takip edeceğiz.

Arzumuz dün atılan anlamlı adımın kalıcı ve adil bir barışla taçlanmasıdır. Hiç şüphesiz bunun da 1967 sınırları temelinde bağımsız, egemen bir Filistin devletinin kurulmasıdır. İnşallah o güzel günleri de göreceğimize tüm kalbimle inanıyorum.

'EKONOMİDE KAYDA DEĞER SONUÇLAR ALDIK'

Bizim birinci önceliğimiz hayat pahalılığı sorunlarını kökten çözmektir. Kuraklık, zirai don gibi kontrolümüz dışındaki engellere rağmen hedeflerimize ulaşmakta kararlıyız.

'UCUZ KİRA DÖNEMİ BAŞLIYOR'

Halen yüksek seyreden kiralar ve konut fiyatlarıyla ilgili de bir projeyi ele geçiriyoruz. Vatandaş gelsin kendisi kiraya versin, yüksek kiralarla orada vatandaşı sömürsün, bunlara fırsat vermeyip, devlet sosyal konutları kiraya verip, inşallah ucuz kira dönemini biz başlatacağız.

81 ilimizde topla 500 bin konut inşa edeceğiz. Türkiye'de ilk kez kiralık konut uygulamasını TOKİ'miz vasıtasıyla hayata geçireceğiz. Dar gelirli ailelerimize rahat bir nefes aldıracağız. Ekim ayının sonuna doğru da projemizin detaylarını milletimizle paylaşacağız. Projemizde şehit yakını ve gazilerimize, emeklilerimize ve üç çocuğu olan ailelerimize engelli vatandaşlarımıza özel kontenjanlar ayıracağız.

2025’in ilk yarısında yıllık büyümemiz yüzde 3,6 olarak gerçekleşti. Milli gelirimiz yıllıklandırılmış bazda 1,5 trilyon dolara yaklaştı. Nereden nereye…

ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ

Yolsuzluk operasyonları başlayınca, yan kesicileri yargıdan kurtarmak için boykot diye bir şey uydurdular. Hepsini bu boykot torbasının içine doldurdular. Mitinglerinde bu markaları yuhalatmaya kadar her şeyi yaptılar. Ama ne yaptılarsa olmadı. Boykot çağrıları ellerinde patladı.

Milletimiz artık bunların siyasi mi mafya mı olduğunu karıştırır oldu. CHP siyasi parti kimliğini giderek kaybetti.

Yurt dışına gidince kendi ülkelerini yabancılara şikayet etme alışkanlığını bir türlü bırakamadılar. CHP Genel Başkanının son ziyareti bu noktada kelimenin tam anlamıyla fecaat oldu.

Bu ülkenin halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını Batı başkentlerinde yoldaşlarına yuhalatmanın adı siyaset değildir, muhalefet etmek hiç değildir. Türkiye’nin ana muhalefet partisine yakışan buna karşı siper olmaktır. İç siyaset ayrı dış politika ayrıdır. İçeri ayrı yurt dışı ayrıdır.

Yanlış bizim referansımız olamaz. Yanlışa bir başka yanlışla cevap vermek bize yakışmaz. Biz yurt içi yurt dışı fark etmeksizin milletimizi şanla şerefle temsil etmenin mücadelesini vereceğiz."

