'Komisyon Öcalan ile Görüşecek mi?' Tartışmalarına DEM Parti'den Bir Yanıt Daha

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakırhan sözlerine, "Gazeteci Hakan Tosun'a saldırı yapanların kim olduğuna dair kamuoyunun aydınlatılmasını diliyorum. Öte yandan Rojin Kabaiş'le ilgili durumun açığa çıkmasını istediğimizi belirtiyoruz. Neden öldürüldüğü, açıklanmaması eleştiri konusudur. Katillerinin peşindeyiz" ifadeleriyle başladı.

"1 Ekim’de açılan yeni yasama yılıyla birlikte toplumun gözü kulağı Meclis’e çevrilmiş durumda. Son bir yılda çözüm ve barış adına önemli anlara tanıklık ettik; bu gelişmeler, çatışmanın değil siyasetin konuştuğu yeni bir dönemin kapısını araladı. Meclis çatısı altında kurulan komisyon bu sürecin önemli bir zemini olarak öne çıktı. Komisyon, bir asırdır ülke gündeminden düşmeyen ve son elli yılda büyük acılar yaşatan bir meseleyi ele alıyor." ifadelerini kullanan Bakırhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Komisyonda dinlediğimiz tüm davetlilerin, farklı perspektiflerden gelseler de ortak bir vurgusu vardı: 'Çözüm olmalı, ölümler sona ermeli.' Eski Meclis Başkanları umut hakkının ve eşit yurttaşlığın şart olduğunu vurgularken; akademisyenler, bu meselede kök nedenlere inilmesi ve zihniyetin değişmesi gerektiğinin altını çizdi. Ekonomi kuruluşları mevcut eşitsizliğin giderilmesi gerektiğini belirtirken; hukukçular ise bu dönemin yeni bir toplumsal sözleşmeye vesile olması gerektiğine işaret etti. Tüm bu taleplerin en net ve acı ifadesi ise yüreği yanan ailelerden geldi; hemen hemen katılan bütün aileler 'Artık yeter, çözüm gelsin.' dedi. Biz de yüreği yanan annelerin beklentilerini karşılayacak bir çalışma içinde olacağız. Umarım bir an önce aileleri evlatlarıyla kavuşturacağımız günlere Meclis katkılar sunar. "

'KOMİSYON SAYIN ÖCALAN'I DİNLEMELİ'

Bakırhan, "Komisyonun son bir dinleme daha yapması gerekiyor. Sayın Öcalan'ı dinlemesi gerekiyor. Son kırk yılda Sayın Öcalan ne zaman konuştuysa hep barış gündeme geldi. Yüz yıllık bir meselenin çözümünü konuşurken ürkek olunmaz. Önyargılarımızı bir kenara bırakmak lazım. Komisyonun Sayın Öcalan'la görüşmesini tabuya çevirmemeliyiz. Gelin bu yasama yılını Türkiye tarihinin çözüm yılı yapalım." diye konuştu.

"Mardin'deki kayyumun İstanbul'a nasıl sıçradığını gördük. Yerel demokrasi güçlendiğinde sadece bir bölge değil tüm demokrasi, ülke rahatlar. Siyaset aklımız hem çözüm masasında imkan arar hem de meydanlarda adalet talep eder; ikisi de gereklidir, meşrudur ve haklıdır." diyen Bakırhan, "Biz, hem konuşmayı hem de haksızlıklara karşı durmayı bilen bir gelenekten geliyoruz. Hem Diyarbakır’da hem İstanbul’da kayyım atanan belediyelerin önünde halk iradesini savunan da biziz, Meclis kürsüsünde arkadaşlarımızla birlikte barış yasalarını savunan da biziz. İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesine karşı en önde yürüyen kadınların yoldaşı biz olduk, başörtüsüyle kamusal alanda var olmak isteyen kadının mücadelesini de savunduk. Cudi’den Soma’ya, Munzur’dan Kaz Dağları’na uzanan bir hattız." dedi.

'BİZ ÜÇÜNCÜ YOLUZ'

"DEM Parti kimin tarafında sorularına maruz kalıyor. Çözüm konuşulunca birileri bizim iktidardan taraf göstermeye çalışıyor, şimdi olduğu gibi. Seçim dönemlerinde ise tam tersine başka bir partinin parendesi olarak göstermeye çalışıyor. Biz halktan, emekçiden ve ezilenlerden yanayız. Umudumuz büyük, çözümümüz de büyük olacak." ifadelerini kullanan Bakırhan, "DEM Parti hangi ittifakın içinde olacak? Demokrasiden, eşitlikten, adaletten yana olan herkesle konuşuruz. Yönümüzü koltuklar değil, ilkeler belirler. İttifakımız demokrasiye ve adalete adanmış herkesledir. Ya onun yolu, ya bunun yolu diyenlere karşı bir üçüncü yoluz. Üçüncü yol, otoriterliğe evet demeden, hakkının hakkını aramak ve özgürleşmesini sağlamaktır. Nerede üçüncü yoluz? Barış konusunda biz üçüncü yoluz. Bir süreç tartışması yürüyor. Kürt meselesini güvenliğe sıkıştırmadan anlatmaya çalışan tek partiyiz. Ekonomide üçüncü yoluz. İktidar her şey iyi gidiyor diyor, muhalefet iktidar değişmeden düzelmez diyor, biz koltuktaki kişi değişince ekonomi düzelmez diyoruz." diye konuştu.

"Ateşkes elbette önemlidir ama ateşkes tek başına barış değildir. Kalıcı barış için kapsamlı çözüm gerekir. DEM Parti olarak Filistin halkının meşru hakkını savunmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yapan Bakırhan, şunları kaydetti:

"Son günlerde hem iktidar hem muhalefet hem de kimi medyadan şunları duyuyoruz; 'Kuzey Doğu Suriye Özerk Yönetimi 10 Mart mutabakatına uymuyormuş'. 10 Mart mutabakatı, Suriye'deki demokratik çözüm için attıkları önemli bir adımdır. Ortak güvenlik mekanizmalarının kurulması gerektiği söylenmişti. Ademi merkeziyetçi sistemin oluşturulmasına işaret etmişti. Anayasal güvenceler isteniyordu.

Şimdi size soruyorum, kim gereğini yerine getirmedi? Biraz akıl, biraz vicdan. Mazlum Abdi'nin cuma günü yaptığı açıklama çok önemlidir. SDG'nin askeri heyeti yakında Şam'a gidecek dedi ve Suriye Bakanlığıyla entegrasyon sürecini görüşecek dedi. Gitti mi? Gitti ve görüştüler. Umarım görüşmeler başta Kürtlerin, Alevilerin, Dürzilerin, temel haklarına kavuştuğu zemine de yardımcı olur. Temennimiz, Suriye Geçiş Hükümeti, Kürtlerin bu yapıcı tutumuna denk düşen bir pozisyonda olmalıdır. Türkiye’de barış, Suriye’de demokrasi ve Ortadoğu’da istikrarın en çok Türkiye ekonomisine yarayacağını söylüyoruz."

Kaynak: Haber Merkezi