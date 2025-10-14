'Terörsüz Türkiye'de Çerçeve Belirlendi: Silah Bırakana Ceza Yok, Af Gündemde Değil

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye'nin terörle mücadelesinde yeni bir sayfa açması hedeflenen "Terörsüz Türkiye" düzenlemelerinin hukuki altyapısı şekillenmeye başladı. Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasının ardından devreye alınacak yasal düzenlemeler, suça karışmamış örgüt üyelerinin hukuki durumuna odaklanacak.

YASAL ADIMLAR İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Edinilen bilgilere göre, TBMM'de ilgili komisyonun çalışmalarını tamamlayıp raporunu sunmasının ardından yasal adımlar atılacak. Hazırlanan çerçevenin en önemli maddelerinden biri, genel bir af veya Abdullah Öcalan'a af getirmeyecek olması. Düzenleme, tamamen silah bırakan ve başka hiçbir suça bulaşmamış PKK üyelerinin durumunu ele alacak.

'TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ'NDEN CEZA ALACAKLAR MI?

Bu kapsamda, Türk Ceza Kanunu'nun 221. maddesine benzer bir modelin uygulanması planlanıyor. Mevcut yasada olduğu gibi, herhangi bir suç eylemine katılmadan örgütten gönüllü olarak ayrılan kişilere "terör örgütü üyeliği" suçlamasından dolayı ceza verilmemesi öngörülüyor.

DEM Parti heyetinin İmralı ziyaretinden...

Farklı suçlara karışmış olan örgüt üyelerinin durumu ise daha sonraki bir aşamada ele alınacak. Bu kişiler için ceza indirimleri veya denetimli serbestlik koşullarının yeniden düzenlenmesi gibi seçenekler masada olacak.

Hükümet yetkilileri, PKK'nın silahları tamamen bıraktığı teyit edilmeden hiçbir adım atılmayacağının altını çiziyor. Ayrıca, yapılacak tüm yasal düzenlemelerin toplumda rahatsızlık yaratmayacak ve şehit aileleri ile gazileri incitmeyecek bir hassasiyetle tasarlanacağı vurgulanıyor. "Umut hakkı" gibi taleplerin ise tartışmaya kapalı olduğu belirtiliyor.

Kaynak: Türkiye gazetesi