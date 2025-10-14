Eski Nilüfer Belediye Başkanı ve 14 Kişi Tutuklandı

Bursa'da "rüşvet", "suç örgütü kurmak", "örgüte üye olmak" ve "suç gelirlerinin aklanması" suçlamalarıyla gözaltına alınan CHP'li eski belediye başkanı Turgay Erdem ve 14 kişi tutuklandı. 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Operasyonda mal varlıklarına el konulurken, bir şirkete kayyım atandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, örgüte üye olma, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" suçlarına yönelik soruşturma kapsamında 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda CHP'li Nilüfer eski Belediye Başkanı Turgay Erdem ve eşi dahil toplam 22 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheli için tutuklama, 4 şüpheli için ise adli kontrol talep edildi. Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, CHP'li Nilüfer eski Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de içinde bulunduğu 15 şüpheli hakkında tutuklama, 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verdi.

Soruşturmada 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda para, ziynet eşyası, gayrimenkul, araç, banka ve kripto para hesaplarına el konuldu. Ayrıca 1 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu marifetiyle kayyım atandı. Tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderildi, 1 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü ve gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.

Eski Nilüfer Belediye Başkanı Gözaltına AlındıEski Nilüfer Belediye Başkanı Gözaltına AlındıGüncel

Gözaltındaki Eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem Hastaneye KaldırıldıGözaltındaki Eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem Hastaneye KaldırıldıGüncel

Bursa CHP
