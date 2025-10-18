Ev Sahiplerine Yeni Vergi Şoku: Cepleri Yakacak Değişiklik Meclis'te! Muafiyet Kalkıyor, Ek Ödeme Kapıda

AKP’nin TBMM’ye sunduğu yeni vergi teklifi, milyonlarca ev sahibini yakından ilgilendiriyor. Düzenleme yasalaşırsa, kira gelirlerinde uygulanan 47 bin liralık vergi istisnası kaldırılacak ve ev sahipleri her yıl ortalama 7 bin lira daha fazla vergi ödeyecek.

AKP tarafından TBMM’ye sunulan yeni vergi düzenlemesi, kira gelirlerinden elde edilen kazançlara yönelik önemli değişiklikler içeriyor. Tasarıya göre, kira gelirlerinde uzun süredir uygulanan 47 bin TL’lik vergi istisnası kaldırılacak. Bu değişiklik, ev sahiplerinin vergi yükünü artırarak her yıl en az 7 bin TL civarında ek ödeme yapmasına neden olacak. İşte ayrıntılar…

KİRA GELİRLERİNDE İSTİSNA KALKIYOR

Mevcut sistemde, evini kiraya veren mülk sahipleri yıllık 47 bin TL’ye kadar kira gelirinden muaf tutuluyordu. Ancak yeni düzenleme yürürlüğe girerse, kira gelirinin tamamı vergiye tabi olacak. Böylece ev sahipleri, daha düşük gelir diliminde olsalar bile fazladan binlerce lira vergi ödeyecek.

Tasarıya göre, kira gelirlerinde uzun süredir uygulanan 47 bin TL’lik vergi istisnası kaldırılacak.

HER GELİR DİLİMİNE GÖRE EK VERGİ HESAPLANACAK

Gelir vergisi tarifesine göre şu anda:

  • 158 bin TL’ye kadar kira geliri için yüzde 15,
  • 158 bin–330 bin TL arası için yüzde 20,
  • 330 bin–800 bin TL arası için yüzde 27 oranında vergi uygulanıyor.

İstisnanın kaldırılmasıyla birlikte, 158 bin TL’ye kadar kira geliri elde eden bir ev sahibi 7 bin 50 TL, 158–330 bin TL arası gelir elde edenler 9 bin 400 TL, 330–800 bin TL arası gelir elde edenler ise 12 bin 690 TL ek vergi ödeyecek.

BU KİŞİLER MUAF TUTULACAK

Bu değişiklik, ev sahiplerinin vergi yükünü artırarak her yıl en az 7 bin TL civarında ek ödeme yapmasına neden olacak.

Yeni vergi teklifinde, emekli, dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar için bir istisna bulunuyor. Bu gruptaki kişiler mevcut 47 bin TL’lik muafiyet kapsamında kalmaya devam edecek.

GENİŞ KAPSAMLI VERGİ VE PRİM DÜZENLEMESİ

Söz konusu kanun teklifi yalnızca kira gelirlerini değil, aynı zamanda askerlik borçlanması, SGK primleri, tapu harçları ve çeşitli muafiyetleri de kapsıyor. Ancak teklifin en dikkat çeken maddesi, konut kira gelirlerinde istisnanın kaldırılması oldu.

Kaynak: Haber Merkezi

