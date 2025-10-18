Bu Hafta Ona Yatırım Yapan Kazandı! Dolar, Euro, Altın, Borsa...
Borsa İstanbul haftayı yüzde 4,77 kayıpla kapattı. Altının gramı 5 bin 760 liraya çıkarak rekor tazeledi. Dolar sınırlı yükselirken, euro değer kaybetti.
Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,77 değer kaybetti. Buna karşılık altın ve döviz yükselişini sürdürdü.
BIST 100 endeksi, hafta içinde en düşük 10.053,74, en yüksek 10.683,00 puanı gördü. Haftayı önceki kapanışın yüzde 4,77 altında olan 10.208,76 puandan tamamladı.
ALTIN UÇTU
Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 7,74 artışla 5 bin 760 liraya, cumhuriyet altını yüzde 7,69 artışla 38 bin 842 liraya yükseldi. Geçen hafta 8 bin 955 lira olan çeyrek altın, bu hafta yüzde 7,74 artarak 9 bin 648 liraya çıktı.
Döviz tarafında ABD doları yüzde 0,30 artışla 41,95 liraya, euro ise yüzde 1,30 düşüşle 49,00 liraya geriledi.
Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,32, emeklilik fonları ise yüzde 0,71 değer kaybetti.
Fon kategorileri arasında en çok kazandıranlar yüzde 3,37 ile “kıymetli maden fonları” oldu.
Kaynak: AA