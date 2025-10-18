S&P’den Türkiye İçin Sürpriz Karar!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Türkiye’ye ilişkin yarı yıl gözden geçirmesini tamamladı ancak bu kez piyasaların beklediği raporu yayımlamadı. Kuruluştan yapılan kısa açıklamada, Türkiye’nin kredi notunda ya da görünümünde herhangi bir değişiklik yapılmadığı belirtildi.

S&P Global, Türkiye’nin kredi notunu son olarak 1 Kasım 2024’te 'BB-', görünümünü ise 'durağan' olarak açıklamıştı. Bu son gelişmeyle birlikte, 2025’in ikinci yarısında da Türkiye’nin kredi notu ve ekonomik görünümünde mevcut durum korunmuş oldu.

Kaynak: Bloomberg