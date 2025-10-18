S&P’den Türkiye İçin Sürpriz Karar!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Türkiye için yarı yıl gözden geçirmesini tamamladı. Ancak kuruluş, yeni bir rapor yayımlamadı.

S&P’den Türkiye İçin Sürpriz Karar!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Türkiye’ye ilişkin yarı yıl gözden geçirmesini tamamladı ancak bu kez piyasaların beklediği raporu yayımlamadı. Kuruluştan yapılan kısa açıklamada, Türkiye’nin kredi notunda ya da görünümünde herhangi bir değişiklik yapılmadığı belirtildi.

S&P Global, Türkiye’nin kredi notunu son olarak 1 Kasım 2024’te 'BB-', görünümünü ise 'durağan' olarak açıklamıştı. Bu son gelişmeyle birlikte, 2025’in ikinci yarısında da Türkiye’nin kredi notu ve ekonomik görünümünde mevcut durum korunmuş oldu.

SP’den Sonra CI! Türkiye’nin Kredi Notunu YükselttiSP’den Sonra CI! Türkiye’nin Kredi Notunu YükselttiEkonomi

Bakan Şimşek'ten 'Kredi Notu' Mesajı: 'Ekonomimizin Dayanıklılığını...'Bakan Şimşek'ten 'Kredi Notu' Mesajı: 'Ekonomimizin Dayanıklılığını...'Ekonomi

Moody’s’ten Kritik Türkiye Kararı! Kredi Notu YükseltildiMoody’s’ten Kritik Türkiye Kararı! Kredi Notu YükseltildiEkonomi

Kaynak: Bloomberg

Altında Kritik Eşik Aşıldı! Gram Altında Rekor Sonrası ‘Bomba’ Tahmin Kritik Eşik Aşıldı! Altında 'Bomba' Tahmin
Karadeniz Derbisinde Fırtına Kopacak! Rize'de Trabzonspor'u Ayağa Kaldıran Yasak Kararı Rize'de Trabzonspor'u Ayağa Kaldıran Yasak Kararı
Yurttaşlardan Ekonomi İsyanı: 'Korkuyla Yaşıyoruz, Bu Geçinme Değil!' 'Korkuyla Yaşıyoruz, Bu Geçinme Değil!'
Bakan Şimşek’ten Washington’da Çarpıcı Mesajlar! Bakan Şimşek’ten Washington’da Çarpıcı Mesajlar!
ÇOK OKUNANLAR
Testler Sonuçlandı, Ünlülerden Peş Peşe Açıklamalar Geldi: Kim Nasıl Tepki Verdi Testler Sonuçlandı, Ünlülerden Peş Peşe Açıklamalar Geldi!
Bakanlıklarda Flaş Değişiklik! Üst Kadrolar Yenilendi Bakanlıklarda Flaş Değişiklik! Üst Kadrolar Yenilendi
Van’da Ortalık Savaş Alanına Döndü! 1 Ölü, 19 Yaralı Van’da Ortalık Savaş Alanına Döndü! 1 Ölü, 19 Yaralı
S&P’den Türkiye İçin Sürpriz Karar! S&P’den Türkiye İçin Sürpriz Karar!
Basın İlan Kurumu’nda Görev Değişimi! Abdulkadir Çay Atandı Basın İlan Kurumu’nda Görev Değişimi! Abdulkadir Çay Atandı