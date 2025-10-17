Bakan Şimşek’ten Washington’da Çarpıcı Mesajlar!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dezenflasyon sürecinin planlandığı gibi ilerlediğini ve büyümenin dirençli kaldığını belirtti. Şimşek, “Para ve maliye politikası sıkı kalmaya devam edecek, yıl sonu enflasyonu yüzde 30 civarında bekliyoruz” dedi.

Bakan Şimşek’ten Washington’da Çarpıcı Mesajlar!
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20, IMF ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantılarına katılmak üzere gittiği Washington'da katıldığı panelde Türkiye ekonomisine ilişkin açıklamalarda bulundu. Dezenflasyon sürecinin yolunda ilerlediğini belirten Şimşek, büyümenin dirençli kalmayı sürdürdüğünü, bunun da ekonomik programın devamı için kendilerine alan tanıdığını belirtti.

'BÜYÜME ILIMLI KALDI'

Şimşek, "Merkez Bankası küresel ve içsel şoklara karşı daha fazla sıkılaştırma adımları atmak durumunda kaldı. Bu yıl hem içeride hem dışarıda ciddi anlamda türbülans yaşadı. Buna rağmen büyüme tarafı ılımlı kaldı. İşsizlik tek hanelerde kaldı. Bu da programın devam etmesi için bize alan tanıyor" dedi.

Şimşek'in öne çıkan diğer mesajları şöyle:

* Hanehalkı ve reel sektör enflasyon beklentileri hala yüksek kalmaya devam ediyor.

* Enflasyonda bu yıl belki biraz beklentimizin üzerinde rakamlarla karşılaşabiliriz. Yıl sonunda enflasyonun yaklaşık yüzde 30 olacağını öngörüyoruz.

* 300 milyar dolardan daha fazla altyapı yatırımı yaptık.

* Üretimi artıracak durumlara bakıyoruz, sanayi tarafına, insanlara yatırım yapıyoruz.

Kaynak: Ekonomim

