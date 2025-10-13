Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'Bakan Şimşek' İddialarına Yalanlama

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hakkında ortaya atılan bazı iddialar sonrası bakanlıktan açıklama geldi. Gazeteci Nuray Babacan, Bakan Şimşek'in ekonomi yönetimindeki sorunlar nedeniyle stresten mide rahatsızlığı yaşadığı ve yakın çevresine, "Ekonomik hedefler açısından hala 19 Mart İBB operasyonu öncesine gelemedik" dediğini iddia etti.

'GAZETECİLİK İLKELERİNE AYKIRI'

Babacan'ın bu iddialarının arkasından Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan hızla bir yalanlama açıklaması geldi. Açıklamada, "haberi yazan kişinin gazetecilik ilkelerine aykırı hareket ettiği, 5N1K kuralına uymadığı ve haberin doğruluğunu teyit etmek için Bakanlıkla iletişime geçmediği" belirtildi. Ayrıca Babacan'ın haber anlayışının kınandığı belirtildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

Bakan Şimşek'e ait olmayan söylemlere yer verildiği söylenen haberle ilgili açıklamada, "Bu çerçevede, kulis, iddia tarzında bilinçli algı oluşturma gayretiyle yapılan bu tarz haberler hakkında hukuki haklarımızı kullanacağız" ifadesine yer verildi.

Basın Duyurusu - 13 Ekim 2025 pic.twitter.com/n0pvrNqjqE — T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) October 13, 2025

