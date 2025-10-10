Bakanlık Harekete Geçti: O Mesleklere Yıllık Harç Geliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, düşük gelir beyan eden bazı meslek gruplarına karşı harekete geçti. Bu kapsamda doktor, kuyumcu, emlakçı ve galericilere yıllık harç zorunluluğu getirilmesine karar verildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, düşük gelir beyan ederek vergi ödemekten kaçınan bazı meslek gruplarına yönelik yeni bir adım atıyor. Bakanlık, kayıt dışılıkla mücadele çerçevesinde vergi denetimlerini sıkılaştırma kararı aldığını bildirdi.

Bakanlık kaynaklarına göre, düşük matrah beyan ederek vergi ödemekten kaçınan meslek gruplarına yıllık harç uygulaması getirilecek. Yeni düzenlemenin doktorlar, kuyumcular, emlakçılar ve oto galericiler başta olmak üzere dört ana meslek grubunu kapsayacağı belirtildi.

Bakanlık verilerine göre bazı meslek gruplarının aylık brüt gelir beyanları şöyle:

* Aktör, aktris, dublör ⟶ 157.265 TL
* Müzisyen, ses sanatçısı, sunucu ⟶ 136.900 TL
* Eczacı ⟶ 66.236 TL
* Doktor ⟶ 61.031 TL
* Kuyumcu ⟶ 42.360 TL
* Avukat ⟶ 33.641 TL
* Restoran ⟶ 20.329 TL
* Taksici ⟶ 12.961 TL
* Bakkal / Market ⟶ 10.149 TL
* Galerici ⟶ 7.842 TL
* Emlakçı ⟶ 5.226 TL
* Kadın kuaförü ⟶ 4.729 TL
* Erkek kuaförü ⟶ 3.633 TL

178 BİNDEN FAZLA KİŞİ ETKİLENECEK

Yapılacak düzenlemeden, 13 bin 536 kuyumcu, 78 bin 560 oto galerici ve 86 bin 488 emlakçı olmak üzere toplam 178 bin 784 mükellefin etkilenmesi bekleniyor. Ayrıca bireysel çalışan yaklaşık 28 bin doktor da bu kapsama alınacak.

Kaynak: Hürriyet

