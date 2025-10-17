Yurttaşlardan Ekonomi İsyanı: 'Korkuyla Yaşıyoruz, Bu Geçinme Değil!'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi'nin ağustos verileri, borçla yaşayan yurttaşların sayısının hızla arttığını ortaya koydu. Son bir yılda 1,8 milyon kişi daha bireysel kredi borçlusu oldu. Toplam borçlu sayısı 42,8 milyona ulaştı. İstanbul Kuştepe’deki icra dairelerinin önünde bekleyen yurttaşlar bu duruma isyan etti. Vatandaşların ortak sesi, derinleşen yoksulluk oldu.

'KARA KARA DÜŞÜNÜYORUZ'

Bir yurttaş, "Kara kara düşünüyoruz… Sürünüyoruz, bu geçinme değil, korkuyla yaşıyoruz” dedi.

Borçları nedeniyle icraya düştüğünü anlatan bir diğeriyse şöyle konuştu: "Kredi kartı var, kredilerim var. 34 bin lira icraya ödedim, 16 bin lira da ayrıca ödedim. Aşırı harcamamız yok ama gelirimiz yok. İki çocuk okuyor, iş bakıyorum. Şartlar çok kötü gerçekten. Yöneticiler… Ülkeyi mahvetmişler."

'HERKESİN BORCU VAR'

"Çalıştığımızın karşılığını alamıyoruz ki borcumuzu ödeyelim" diyen emekli vatandaş da "Borcunuz var mı" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Hem de nasıl. Olmayan kimse yok ki, herkesin borcu var. Ekonomi belli, yapacak bir şey yok. Yapılandırma için geldim ama şu anda yapılandırma diye bir şey olmadığı için geri dönüyoruz. Ondan al ona ver, öyle geçiniyoruz"

'BÖYLE BİR PAHALILIK GÖRMEDİM'

Kredi ve kredi kartı kullanmadığı belirten bir vatandaş ise, "İdare ediyoruz işte. Artık alım gücümüz kalmadı. Fakirleştik iyice" şeklinde konuştu. Vatandaşların ortak isyanı şöyle: "Borçsuz insan var mı? Var kredi kartım tabi. Anca ödeyebiliyoruz çok şükür, çok az meblağlarda yaptığımız için. Kızım çalışıyor, benim emekli maaşı var. Kira şu an ucuz. Çıkarırlarsa, yapacak bir şey yok. Bak şimdi icradan çıktık. Onu düşünüyoruz; kara kara düşünüyoruz... Yiyip içme, her şey para. Meyve, sebze alınmıyor; anca idare etmeye çalışıyoruz. Kredi kartını da çok ihtiyaç duymasak kullanmıyoruz... Ben bu yaştayım, böyle bir pahalılık görmedim. Benim gibi herkes şaşkındır. Ama belirli bir kesim gayet iyi yaşıyor; biz de yanında şey gibi geçiniyoruz. Sürünüyoruz, bu geçinme değil. Korkuyla; şimdi evden çıkartacak adam, ben o kadar parayı nereden bulacağım, nasıl vereceğim? Kim yardım edecek? Kredi kartı da bir yere kadar; kiramı ödemez ki kredi kartı... Kredi kullandık; beyaz eşya eskiyince onlara kullandık, anca anca ödüyoruz. Yüksek kredi almadım, küçük küçük aldığım için beni zorlamadı. O bile zor da, zorlamadı diyorum, icralık olmadık şükür."

