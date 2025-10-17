Ünlü Hastane İflasın Eşiğinde! Ekonomik Kriz Sağlığı da Vurdu! Üniversiteyle Anlaşması Vardı

Ankara’da faaliyet gösteren Özel Bilgi Hastanesi, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Mahkeme, Ankara Medipol Üniversitesi ile anlaşmalı olarak hizmet veren hastane için 3 ay geçici mühlet kararı verirken alacaklılara 7 gün itiraz süresi tanıdı.

Son Güncelleme:
Ünlü Hastane İflasın Eşiğinde! Ekonomik Kriz Sağlığı da Vurdu! Üniversiteyle Anlaşması Vardı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ekonomik zorluklar sağlık sektörünü de vurmaya başladı. Ankara’da uzun süredir faaliyet gösteren Özel Bilgi Hastanesi, mali darboğaza girince konkordato talebinde bulundu. Mahkeme, hastane için 3 aylık geçici mühlet kararı verirken, alacaklılara 7 gün itiraz hakkı tanıdı.

MAHKEMEDEN GEÇİCİ MÜHLET KARARI

Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Batıkent Bilgi Sağlık Hizmetleri Turizm İnşaat ve Ticaret A.Ş. unvanlı şirketin konkordato başvurusunu inceledi. Yapılan değerlendirme sonucunda mahkeme, 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verilmesine ve geçici konkordato komiserleri kurulunun atanmasına hükmetti. Kurulda üç uzman isim görevlendirilirken, alacaklılara 7 gün içinde itiraz etme hakkı tanındı.

Ünlü Hastane İflasın Eşiğinde! Ekonomik Kriz Sağlığı da Vurdu! Üniversiteyle Anlaşması Vardı - Resim : 1
Ankara’da uzun süredir faaliyet gösteren Özel Bilgi Hastanesi, mali darboğaza girince konkordato talebinde bulundu.

ÜNİVERSİTE İLE ANLAŞMALI FAALİYET GÖSTERİYOR

Özel Bilgi Hastanesi, Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu onayıyla, Ankara Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi ile afiliye hastane statüsünde faaliyet yürütüyor. Bu kapsamda hem tıp eğitimi hem de sağlık hizmeti sunuluyor.

Ankara’daki hastane acil servis, kalp ve damar cerrahisi, kadın doğum, yoğun bakım, ortopedi, nöroloji, psikiyatri, iç hastalıkları, göz, radyoloji ve üroloji gibi birçok branşta hizmet veriyordu.

Türkiye’nin de Gözde Markasıydı! Dünyaca Ünlü Gıda Devi 16 Bin Kişiyi İşten ÇıkartacakTürkiye’nin de Gözde Markasıydı! Dünyaca Ünlü Gıda Devi 16 Bin Kişiyi İşten ÇıkartacakEkonomi
TMSF Tarihi İhaleyi Açıkladı: Türkiye’nin 23 Yıllık Bankası SatılıyorTMSF Tarihi İhaleyi Açıkladı: Türkiye’nin 23 Yıllık Bankası SatılıyorEkonomi
Dev Marka Türkiye Defterini Kapattı! 25 Yıllık Serüven Sona ErdiDev Marka Türkiye Defterini Kapattı! 25 Yıllık Serüven Sona ErdiEkonomi

Kaynak: Sözcü

Etiketler
Hastane İflas
Son Güncelleme:
Parasını Bankada Tutanlar Dikkat! 23 Ekim’de Tüm Dengeler Değişecek: Paranız Bir Anda Buhar Olabilir Parasını Bankada Tutanlara Kötü Haber
Sürücüler Dikkat! Trafikte Yeni Dönem Başladı: Hız Limitleri Değişti, Levhalar Tek Tek Söküldü Sürücüler Dikkat! Trafikte Yeni Dönem Başladı: Hız Limitleri Değişti, Levhalar Tek Tek Söküldü
Altında Kritik Eşik Aşıldı! Gram Altında Rekor Sonrası ‘Bomba’ Tahmin Kritik Eşik Aşıldı! Altında 'Bomba' Tahmin
Beşiktaş’ta Deprem Üstüne Deprem! Sergen Yalçın ‘Seni İstemiyorum’ Diyerek Kapının Önüne Koydu Beşiktaş'ta Flaş Ayrılık! Kapının Önüne Koydu
ÇOK OKUNANLAR
AKP'ye Geçeceği İddia Edilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'dan İlk Açıklama Ve Sessizliğini Bozdu! AKP'ye mi Geçiyor?
Gündeme Bomba Gibi Düşen İddia: Burcu Köksal ve 2 Belediye Başkanı AKP’ye mi Katılıyor? Gündeme Bomba Gibi Düşen İddia: Burcu Köksal ve 2 Belediye Başkanı AKP’ye mi Katılıyor?
Can Holding Soruşturmasında Dikkat Çeken İsim: Mason Locası Başkanı da Gözaltında Mason Locası Başkanı Gözaltında
Fatih Ürek’in Sağlık Durumuna İlişkin Korkunç İddia Kalp Krizini Ne Tetikledi? 1 Yıl Önce 30 Kiloyu Nasıl Verdiğini Açıklamıştı Fatih Ürek’in Sağlık Durumuna İlişkin Korkunç İddia
Mal Varlığı Tartışılıyordu! Kızı Ceren Önder Kandemir Açıkladı... İşte Sırrı Süreyya Önder'in 'Terekesi' Kızı Açıkladı... İşte Sırrı Süreyya Önder'in 'Terekesi'