Ünlü Hastane İflasın Eşiğinde! Ekonomik Kriz Sağlığı da Vurdu! Üniversiteyle Anlaşması Vardı
Ankara’da faaliyet gösteren Özel Bilgi Hastanesi, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Mahkeme, Ankara Medipol Üniversitesi ile anlaşmalı olarak hizmet veren hastane için 3 ay geçici mühlet kararı verirken alacaklılara 7 gün itiraz süresi tanıdı.
Ekonomik zorluklar sağlık sektörünü de vurmaya başladı. Ankara’da uzun süredir faaliyet gösteren Özel Bilgi Hastanesi, mali darboğaza girince konkordato talebinde bulundu. Mahkeme, hastane için 3 aylık geçici mühlet kararı verirken, alacaklılara 7 gün itiraz hakkı tanıdı.
MAHKEMEDEN GEÇİCİ MÜHLET KARARI
Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Batıkent Bilgi Sağlık Hizmetleri Turizm İnşaat ve Ticaret A.Ş. unvanlı şirketin konkordato başvurusunu inceledi. Yapılan değerlendirme sonucunda mahkeme, 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verilmesine ve geçici konkordato komiserleri kurulunun atanmasına hükmetti. Kurulda üç uzman isim görevlendirilirken, alacaklılara 7 gün içinde itiraz etme hakkı tanındı.
ÜNİVERSİTE İLE ANLAŞMALI FAALİYET GÖSTERİYOR
Özel Bilgi Hastanesi, Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu onayıyla, Ankara Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi ile afiliye hastane statüsünde faaliyet yürütüyor. Bu kapsamda hem tıp eğitimi hem de sağlık hizmeti sunuluyor.
Ankara’daki hastane acil servis, kalp ve damar cerrahisi, kadın doğum, yoğun bakım, ortopedi, nöroloji, psikiyatri, iç hastalıkları, göz, radyoloji ve üroloji gibi birçok branşta hizmet veriyordu.
