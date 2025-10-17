Ünlü Hastane İflasın Eşiğinde! Ekonomik Kriz Sağlığı da Vurdu! Üniversiteyle Anlaşması Vardı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ekonomik zorluklar sağlık sektörünü de vurmaya başladı. Ankara’da uzun süredir faaliyet gösteren Özel Bilgi Hastanesi, mali darboğaza girince konkordato talebinde bulundu. Mahkeme, hastane için 3 aylık geçici mühlet kararı verirken, alacaklılara 7 gün itiraz hakkı tanıdı.

MAHKEMEDEN GEÇİCİ MÜHLET KARARI

Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Batıkent Bilgi Sağlık Hizmetleri Turizm İnşaat ve Ticaret A.Ş. unvanlı şirketin konkordato başvurusunu inceledi. Yapılan değerlendirme sonucunda mahkeme, 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verilmesine ve geçici konkordato komiserleri kurulunun atanmasına hükmetti. Kurulda üç uzman isim görevlendirilirken, alacaklılara 7 gün içinde itiraz etme hakkı tanındı.

ÜNİVERSİTE İLE ANLAŞMALI FAALİYET GÖSTERİYOR

Özel Bilgi Hastanesi, Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu onayıyla, Ankara Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi ile afiliye hastane statüsünde faaliyet yürütüyor. Bu kapsamda hem tıp eğitimi hem de sağlık hizmeti sunuluyor.

Ankara’daki hastane acil servis, kalp ve damar cerrahisi, kadın doğum, yoğun bakım, ortopedi, nöroloji, psikiyatri, iç hastalıkları, göz, radyoloji ve üroloji gibi birçok branşta hizmet veriyordu.

