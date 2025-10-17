TMSF El Koymuştu... Papara Kullananlar Dikkat! Şirketten Açıklama Geldi

Papara, TMSF'nin şirkete kayyım olarak atanması sonrasında da yasa dışı bahis sitelerine para akışının devam ettiği iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. İddiaları yalanlayan şirket, mevcut durumu ve şirketteki işlemlere ilişkin bilgilendirme yaptı.

TMSF El Koymuştu... Papara Kullananlar Dikkat! Şirketten Açıklama Geldi
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) yasa dışı bahis soruşturması kapsamında kayyım olarak atandığı Papara'da, kayyım sonrası da bazı yasa dışı bahis sitelerine para yatırılmaya devam edildiği iddiası bazı basın organlarında yer aldı. Bunun üzerine Papara, söz konusu iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Daha önceki açıklamalarımızda da belirtildiği üzere, Papara Elektronik Para A.Ş. (Papara), 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere ilgili tüm mevzuat uyarınca faaliyet gösteren bir finansal ödeme kuruluşudur. Papara diğer tüm ödeme ve finansal kuruluşlar gibi, sistemin güvenli bir şekilde işletilmesini sağlamak ve yasa dışı işlemleri tespit ederek bunları ilgili kurumlara bildirmekle yükümlüdür" ifadelerine yer verildi.

'GEÇİCİ LİMİTLER GETİRİLDİ'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında şirkete TMSF'nin kayyım olarak atandığı ve yeni yönetim kurulu oluşturulduğu hatırlatılan açıklamada "Bu süreçte, şüpheli işlemlerin tespit edilebilmesini teminen mevzuatına tabi olduğumuz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından şirketimizin işlemlerine geçici limitler getirilmiştir" denildi.

Açıklamanın devamında da "Eş zamanlı olarak, yeni yönetim tarafından Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) talimat ve koordinasyonu ile yapılan incelemeler kapsamında şüpheli olduğu tespit edilen hesaplara da geçici bloke uygulanmıştır. Bu incelemelerin tamamlanmasının ardından, yasa dışı bahisle ilişkili olduğu tespit edilen hesaplar MASAK'a bildirilmiş ve diğer müşteriler için işlem limitleri kaldırılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

'HABERLERE İTİBAR ETMEYİN'

Papara'nın şu anda çok sıkı bir denetim ve kontrol mekanizması altında faaliyetlerini sürdürmekte, şüpheli görülen hesapların düzenli olarak ilgili kurumlara bildirilmekte ve yasa dışı bahisle mücadeleye yönelik teknik ve idari önlemlerin titizlikle uygulanmakta olduğunu söylenilen açıklamada "Şirketimizi ve yasa dışı bahisle mücadelede büyük gayret ve kararlılık gösteren kişi ve kurumları hedef alan bu tür haberlere itibar edilmemesini rica ederiz" denildi.

