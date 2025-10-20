Altın Kritik Seviyede! Yükseliş Tamam mı, Devam mı?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Altın fiyatları yeni haftaya yatay bir seyirle başladı. 20 Ekim 2025 sabahı itibarıyla ons altın 4255 dolardan, gram altın ise 5740 TL seviyesinden işlem görüyor. Cuma kapanışına göre büyük bir değişim yaşanmazken, ekonomist Tuncay Turşucu, “4080 dolar kritik destek seviyesi. Bu seviyenin altına sarkma olursa geri çekilme hızlanabilir, ancak destek korunursa 4327 dolar direnci test edilebilir.” değerlendirmesinde bulundu.

Piyasalarda bu hafta ABD eylül ayı enflasyon (TÜFE) verisi ile ticaret savaşlarına ilişkin gelişmeler yakından izlenecek. Geçtiğimiz 9 haftalık yükseliş serisinin ardından altın fiyatlarında dikkatler yeni haftaya çevrildi. Geçen hafta 4381 dolar ile rekor seviyeye çıkan ons altın, cuma günü 4253 dolardan kapanmış ve haftalık bazda yüzde 5,91’lik artış kaydetmişti.

Geçtiğimiz haftayı rekorla kapatan ons altın, yeni haftaya 4255 dolardan yatay bir seyirle başladı.

GRAM 6 BİN, ÇEYREK 10 BİN TL'NİN ÜZERİNDE

İç piyasada Kapalıçarşı’da fiziki gram altın 6100-6165 TL bandında işlem görürken, çeyrek altın sabah saatlerinde 10055 TL’den satılıyor. Uzmanlar, fiyatların psikolojik seviyelerin üzerinde kalmaya devam ettiğine dikkat çekiyor.

Dolar endeksinin 98,50 seviyesine yakın zayıf görünümünü sürdürmesi ve ABD Merkez Bankası’nın (FED) bu yıl iki faiz indirimi yapacağı yönündeki beklentiler, altın fiyatlarını destekleyen unsurlar arasında yer alıyor. ABD’de hükümetin kapanmasının üzerinden 20 gün geçmesine rağmen belirsizliklerin sürmesi, piyasalardaki temkinli havayı koruyor. Bu hafta açıklanacak eylül enflasyon verisi ve Michigan Tüketici Güven Endeksi’nin, doların yönü ve altın fiyatları açısından belirleyici olacağı öngörülüyor.



Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ve Rusya liderleriyle yakın zamanda görüşeceğini açıklaması, ticaret savaşlarında yumuşama ve olası bir Rusya-Ukrayna ateşkesi beklentilerini güçlendirdi. Analistler, bu gelişmelerin jeopolitik risk algısını zayıflatarak, altında bir miktar kâr satışını beraberinde getirdiğini belirtiyor.

