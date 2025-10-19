300'den fazla istasyonu Bulunuyordu: Türkiye'nin Dev Akaryakıt Markası Sessiz Sedası Bir Daha Satıldı!

Akaryakıt sektöründe beklenmedik bir satış gerçekleşti. Zeren Group, 2 yıl önce devraldığı Türkiye'nin akaryakıt devi Alpet'i Nakkaş Holding'e resmen satma kararı aldı. Gözler Rekabet Kurulu'ndan çıkacak karara çevrildi.

Son Güncelleme:
300'den fazla istasyonu Bulunuyordu: Türkiye'nin Dev Akaryakıt Markası Sessiz Sedası Bir Daha Satıldı!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Artan ham madde fiyatları ve tedarik sorunu şirketleri zor durumu sokarken akaryakıt sektöründe dikkat çeken bir satış resmen gerçekleştirildi. Zeren Group 2 yıl önce Altınbaş Holding'den devraldığı akaryakıt devi Alpet'i bu kez Nakkaş Holding'e sattı.

Zeren Group ve Nakkaş Holding'in satış sürecinde Rekabet Kurulu onayının beklendiği bildirildi. Onay sürecinin ardından iki grubun iş birliğini farklı alanlara da taşımayı planladığı öğrenildi.

TÜRKİYE'NİN AKARYAKIT DEVİ BİR KEZ DAHA SATILDI

Zeren Group, Alpet'le birlikte Atak Madeni Yağlar ve Ecogaz'ı da bünyesine katmıştı. Şirketin uzun vadeli hedefi, Türkiye ve Balkanlar'ın önde gelen akaryakıt dağıtım gruplarından biri olmaktı. Nakkaş Holding'in resmi internet sitesinde Alpet markasının da yer almaya başladığı görüldü. 2001 yılında faaliyete geçen Alpet, Türkiye genelinde 300'ü aşkın istasyon ve 5 dolum tesisi ile hizmet veriyor. Ayrıca Arnavutluk'ta da yaklaşık 60 istasyonu bulunuyor. Türkiye'nin en yüksek akaryakıt depolama kapasitesine sahip şirketlerinden biri olarak öne çıkıyor.

300'den fazla istasyonu Bulunuyordu: Türkiye'nin Dev Akaryakıt Markası Sessiz Sedası Bir Daha Satıldı! - Resim : 1
Türkiye'nin akaryakıt devi sessiz sedasız satıldı

SON DÖNEMİN EN YÜKSELEN HOLDİNGLERİNDEN

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, 1973 yılında Rıdvan Zeren tarafından kurulan Zeren Group Holding, sekiz farklı sektörde ve dört kıtada faaliyet gösteriyor. Grup; Zeren Energy, Alfemo, Petroleum Energy, Laval Energy, Zolaris Energy ve MYZ Co Charge gibi markalarla yoluna devam ediyor. Şirketin yönetiminde ise ikinci nesil temsilcisi Mustafa Yiğit Zeren bulunuyor.

Altındaki Rekor Alıcıyı Vurdu! Rota Değişti, Hesap Açıp Hızla Almaya Başladılar: Kuyumculara Akın EdiyorlarAltındaki Rekor Alıcıyı Vurdu! Rota Değişti, Hesap Açıp Hızla Almaya Başladılar: Kuyumculara Akın EdiyorlarEkonomi
Ve Bir Devrin Sonu! Türkiye'nin Hastane Devi İflas Bayrağını Çekti: Mahkemeden Karar ÇıktıVe Bir Devrin Sonu! Türkiye'nin Hastane Devi İflas Bayrağını Çekti: Mahkemeden Karar ÇıktıEkonomi

Kaynak: Patronlar Dünyası

Etiketler
Akaryakıt Satış
Son Güncelleme:
Beşiktaş'tan beIN SPORTS'a Tepki Mesajı: Hakemlerden Sonra En Büyük Sorun Yayıncı Kuruluş! Beşiktaş'tan beIN SPORTS'a Tepki
Asgari Ücret Zammı İçin Kritik Tarih Belli Oldu Asgari Ücret Zammı İçin Kritik Tarih Belli Oldu
Ve Hayırlı Uğurlu Olsun! Fenerbahçe Yeni Transferini Resmen Açıkladı Yeni Transferini Resmen Açıkladı! Hayırlı Olsun
Altındaki Rekor Alıcıyı Vurdu! Rota Değişti, Hesap Açıp Hızla Almaya Başladılar: Kuyumculara Akın Ediyorlar Rota Değişti, Hesap Açıp Hızla Almaya Başladılar
ÇOK OKUNANLAR
Balıkesir'de Dehşet Gecesi! Araç Çalıp 2 Kişiyi Öldürdü, 2'si Polis 5 Kişiyi Yaraladı Balıkesir'de Dehşet Gecesi! Araç Çalıp 2 Kişiyi Öldürdü, 2'si Polis 5 Kişiyi Yaraladı
Azerbaycan’da Darbe Girişimini Putin Son Anda Engelledi: Aliyev’e Sürpriz Telefon Planı Deşifre Etti Azerbaycan’da Darbe Girişimini Putin Son Anda Engelledi: Aliyev’e Sürpriz Telefon Planı Deşifre Etti
Rakamlar Güncellendi: Türkiye'nin En Zengin İsmi Murat Ülker Değil! Zirveyi O İş İnsanına Kaptırdı Türkiye'nin En Zengin İsmi El Değiştirdi! İşte Zirvenin Yeni Sahibi
İkili Zirvede Beklenmedik Hamle: Putin Trump'tan Tek Bir Şey İstedi! Putin Trump'tan Tek Bir Şey İstedi!
Zonguldak'ta Kan Donduran Cinayet! Eski Gelinini Öldürüp Berberde Tıraş Oldu Eski Gelinini Öldürüp Berberde Tıraş Oldu