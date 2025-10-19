300'den fazla istasyonu Bulunuyordu: Türkiye'nin Dev Akaryakıt Markası Sessiz Sedası Bir Daha Satıldı!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Artan ham madde fiyatları ve tedarik sorunu şirketleri zor durumu sokarken akaryakıt sektöründe dikkat çeken bir satış resmen gerçekleştirildi. Zeren Group 2 yıl önce Altınbaş Holding'den devraldığı akaryakıt devi Alpet'i bu kez Nakkaş Holding'e sattı.

Zeren Group ve Nakkaş Holding'in satış sürecinde Rekabet Kurulu onayının beklendiği bildirildi. Onay sürecinin ardından iki grubun iş birliğini farklı alanlara da taşımayı planladığı öğrenildi.

TÜRKİYE'NİN AKARYAKIT DEVİ BİR KEZ DAHA SATILDI

Zeren Group, Alpet'le birlikte Atak Madeni Yağlar ve Ecogaz'ı da bünyesine katmıştı. Şirketin uzun vadeli hedefi, Türkiye ve Balkanlar'ın önde gelen akaryakıt dağıtım gruplarından biri olmaktı. Nakkaş Holding'in resmi internet sitesinde Alpet markasının da yer almaya başladığı görüldü. 2001 yılında faaliyete geçen Alpet, Türkiye genelinde 300'ü aşkın istasyon ve 5 dolum tesisi ile hizmet veriyor. Ayrıca Arnavutluk'ta da yaklaşık 60 istasyonu bulunuyor. Türkiye'nin en yüksek akaryakıt depolama kapasitesine sahip şirketlerinden biri olarak öne çıkıyor.

SON DÖNEMİN EN YÜKSELEN HOLDİNGLERİNDEN

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, 1973 yılında Rıdvan Zeren tarafından kurulan Zeren Group Holding, sekiz farklı sektörde ve dört kıtada faaliyet gösteriyor. Grup; Zeren Energy, Alfemo, Petroleum Energy, Laval Energy, Zolaris Energy ve MYZ Co Charge gibi markalarla yoluna devam ediyor. Şirketin yönetiminde ise ikinci nesil temsilcisi Mustafa Yiğit Zeren bulunuyor.

