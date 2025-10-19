Asgari Ücret Zammı İçin Kritik Tarih Belli Oldu

Asgari ücreti belirleyecek komisyonun toplantı tarihi 21 Ekim olarak belirlendi. Toplantıda taraflar, aralık ayında başlayacak resmi asgari ücret görüşmeleri öncesinde komisyonun yapısı ve işleyişi hakkında görüşecek.

Son Güncelleme:
Asgari Ücret Zammı İçin Kritik Tarih Belli Oldu
Milyonlarca çalışan beklediği, 2026 yılında geçerli olacak yeni asgari ücret için süreç başlıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun işleyişini değerlendirmek üzere 21 Ekim’de bir araya gelecek.

Toplantıda taraflar, aralık ayında başlayacak resmi asgari ücret görüşmeleri öncesinde komisyonun yapısı ve işleyişi hakkında görüş alışverişinde bulunacak.

İŞÇİ TARAFI TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, 25 Aralık 2024'te düzenlediği basın toplantısında 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücret rakamına eleştiride bulunarak, "Adil olmayan bir komisyonda maalesef 50 sene durduk. Bu saatten sonra adil bir düzenleme yapılmadığı müddetçe bir daha biz TÜRK-İŞ olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonuna katılmayacağız" diye konuşmuştu.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da 27 Ekim 2025'te Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının değişmesi gerektiğine vurgu yaparak, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenme süreciyle ilgili, "TÜRK-İŞ ile yine bir görüşmemiz oldu. Katılmayacaklarını tekrar teyit ettiler. Bizim de katılmayacağımızı kendilerine tekrar ifade ettim" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
