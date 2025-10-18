1 Sigara Grubuna Daha Zam! İşte Yeni Fiyatlar...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sigara fiyatlarında artış dalgası sürüyor. Philip Morris, Captain ve Japan Tobacco International gruplarının ardından British American Tobacco da (BAT) zam furyasına katıldı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar’ın X hesabından paylaştığı yeni listeye göre BAT grubuna ait sigaralara 5 TL’lik fiyat artışı geldi. Böylece grubun en ucuz sigarası 90 TL, en pahalı sigarası ise 105 TL oldu.

YENİ LİSTE

19 Ekim 2025 itibarıyla uygulanacak yeni fiyat listesi şöyle:

Kent Switch: 97 TL

Kent D Range (Blue Long, Grey Long): 97 TL

Kent D Range (Blue, Grey): 95 TL

Kent Switch (Dark Blue): 95 TL

Kent (Dark Blue, Dark Blue Long): 95 TL

Kent (Blue, White): 105 TL

Kent Slims Long (Blue, Grey): 103 TL

Kent Slims (Black, Grey): 105 TL

Rothmans (Tüm Ürünler): 90 TL

Tekel 2000 (Tüm Ürünler): 90 TL

Tekel 2001 (Tüm Ürünler): 95 TL

Viceroy (Tüm Ürünler): 95 TL

Pall Mall (Tüm Ürünler): 95 TL

Maltepe & Samsun: 95 TL

