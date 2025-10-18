Dağlarda Hasat Telaşı Başladı: Sıfır Masrafla Toplanıyor, 20 Günde 100 Bin TL Kazandırıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’nin kestane üretiminde önde gelen illerinden Aydın’da, havaların serinlemesiyle birlikte hasat heyecanı başladı. Özellikle Köşk, Sultanhisar, Nazilli ve İzmir’in Ödemiş ilçesi arasında kalan dağlarda üreticiler sabahın erken saatlerinden itibaren zorlu mesailerine başladı. Yüksekliği 60-70 metreyi bulan ağaçlara tırmanan erkek işçiler kestaneleri silkerken, yere düşen ürünler kadınlar tarafından toplanıyor.

REKOLTE YÜZ GÜLDÜRDÜ

Aydın’da, havaların serinlemesiyle birlikte kestanede heyecanı başladı.

Kuraklığa rağmen bu yılın verimli geçtiğini söyleyen üretici Ömer Öztürk, sezonun 3–5 gün gecikmeyle başladığını belirterek, “Sıcaklar nedeniyle biraz geç kaldık ama rekolte iyi. Bu sene işlerimizden memnunuz” dedi.

Bir diğer üretici Sedat Özdemir ise yağmurların ardından ürünlerin kalitesinin arttığını dile getirerek, “Geçen yıl bu zamanlarda başlamıştık. Bu sene de durumumuz iyi. Döküntü kestaneler şu an 100–150 TL arasında deniyor ama fiyatlar henüz netleşmedi” ifadelerini kullandı.

FİYATLAR HENÜZ NETLEŞMEDİ

Hasat döneminde üreticilerin en büyük sıkıntısı, çalışacak işçi bulamamak.

Geçen yıl kilogramı ortalama 130 TL olan kestanenin bu sezonki fiyatları henüz belli değil. Üretici Ayşe Özdemir, “Fiyatları bilmiyoruz, daha satmadık. Artık nasibimizde ne varsa o olur” sözleriyle belirsizliği dile getirdi.

İŞÇİ BULMAK EN BÜYÜK SORUN

Hasat döneminde üreticilerin en büyük sıkıntısı, çalışacak işçi bulamamak. Kestane toplama işinin zor olduğunu anlatan Naciye Kavas, “Ellerimiz dikenlerle doluyor, çok zor bir iş ama çalışacak işçi bulmak daha da zor. Yevmiyeler yüksek ama yine de kimse çalışmak istemiyor” dedi.

Yaklaşık 20 gün sürecek hasat dönemi boyunca üreticiler yoğun tempoyla çalışıyor.

Ağaçlara tırmanarak kestane toplayan Atıf Ak ise işin tehlikeli olduğuna dikkat çekti:

“Bu iş cesaret ister. Ağaçlar çok yüksek, risk var. Bu yıl yevmiyeler 3.500 ila 5.000 TL arasında değişiyor ama ağacın durumuna göre ücret farklılık gösteriyor.”

KÖYLERDE HASAT MESAİSİ DEVAM EDİYOR

Yaklaşık 20 gün sürecek hasat dönemi boyunca üreticiler, hem kaliteli ürün elde etmek hem de ihracata hazır kestaneleri zamanında yetiştirmek için yoğun tempoyla çalışıyor.

Aydın’ın dağ köyleri şu günlerde hem emeğin hem de doğanın en güzel buluşmasına sahne oluyor.

Kaynak: İHA