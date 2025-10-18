Dağlarda Hasat Telaşı Başladı: Sıfır Masrafla Toplanıyor, 20 Günde 100 Bin TL Kazandırıyor

Aydın’ın dağlarında hasat sezonu başladı. Kuraklığa rağmen rekolte üreticinin yüzünü güldürürken, işçi bulmak giderek zorlaşıyor. Yaklaşık 20 gün süren hasatta, ağaçlara tırmanan işçiler günde 5 bin TL kazanıyor. Bu tempoyla çalışanlar 20 günde 100 bin TL gelir elde ediyor.

Son Güncelleme:
Dağlarda Hasat Telaşı Başladı: Sıfır Masrafla Toplanıyor, 20 Günde 100 Bin TL Kazandırıyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’nin kestane üretiminde önde gelen illerinden Aydın’da, havaların serinlemesiyle birlikte hasat heyecanı başladı. Özellikle Köşk, Sultanhisar, Nazilli ve İzmir’in Ödemiş ilçesi arasında kalan dağlarda üreticiler sabahın erken saatlerinden itibaren zorlu mesailerine başladı. Yüksekliği 60-70 metreyi bulan ağaçlara tırmanan erkek işçiler kestaneleri silkerken, yere düşen ürünler kadınlar tarafından toplanıyor.

REKOLTE YÜZ GÜLDÜRDÜ

Dağlarda Hasat Telaşı Başladı: Sıfır Masrafla Toplanıyor, 20 Günde 100 Bin TL Kazandırıyor - Resim : 1
Aydın’da, havaların serinlemesiyle birlikte kestanede heyecanı başladı.

Kuraklığa rağmen bu yılın verimli geçtiğini söyleyen üretici Ömer Öztürk, sezonun 3–5 gün gecikmeyle başladığını belirterek, “Sıcaklar nedeniyle biraz geç kaldık ama rekolte iyi. Bu sene işlerimizden memnunuz” dedi.

Bir diğer üretici Sedat Özdemir ise yağmurların ardından ürünlerin kalitesinin arttığını dile getirerek, “Geçen yıl bu zamanlarda başlamıştık. Bu sene de durumumuz iyi. Döküntü kestaneler şu an 100–150 TL arasında deniyor ama fiyatlar henüz netleşmedi” ifadelerini kullandı.

FİYATLAR HENÜZ NETLEŞMEDİ

Dağlarda Hasat Telaşı Başladı: Sıfır Masrafla Toplanıyor, 20 Günde 100 Bin TL Kazandırıyor - Resim : 2
Hasat döneminde üreticilerin en büyük sıkıntısı, çalışacak işçi bulamamak.

Geçen yıl kilogramı ortalama 130 TL olan kestanenin bu sezonki fiyatları henüz belli değil. Üretici Ayşe Özdemir, “Fiyatları bilmiyoruz, daha satmadık. Artık nasibimizde ne varsa o olur” sözleriyle belirsizliği dile getirdi.

İŞÇİ BULMAK EN BÜYÜK SORUN

Hasat döneminde üreticilerin en büyük sıkıntısı, çalışacak işçi bulamamak. Kestane toplama işinin zor olduğunu anlatan Naciye Kavas, “Ellerimiz dikenlerle doluyor, çok zor bir iş ama çalışacak işçi bulmak daha da zor. Yevmiyeler yüksek ama yine de kimse çalışmak istemiyor” dedi.

Dağlarda Hasat Telaşı Başladı: Sıfır Masrafla Toplanıyor, 20 Günde 100 Bin TL Kazandırıyor - Resim : 3
Yaklaşık 20 gün sürecek hasat dönemi boyunca üreticiler yoğun tempoyla çalışıyor.

Ağaçlara tırmanarak kestane toplayan Atıf Ak ise işin tehlikeli olduğuna dikkat çekti:

“Bu iş cesaret ister. Ağaçlar çok yüksek, risk var. Bu yıl yevmiyeler 3.500 ila 5.000 TL arasında değişiyor ama ağacın durumuna göre ücret farklılık gösteriyor.”

KÖYLERDE HASAT MESAİSİ DEVAM EDİYOR

Yaklaşık 20 gün sürecek hasat dönemi boyunca üreticiler, hem kaliteli ürün elde etmek hem de ihracata hazır kestaneleri zamanında yetiştirmek için yoğun tempoyla çalışıyor.

Aydın’ın dağ köyleri şu günlerde hem emeğin hem de doğanın en güzel buluşmasına sahne oluyor.

Soğuk Havada Hasat Erken Açtı: Gramı Altını Solladı, Kilosu 450 Bin TL'ye UlaştıSoğuk Havada Hasat Erken Açtı: Gramı Altını Solladı, Kilosu 450 Bin TL'ye UlaştıEkonomi

Üretimde Altın Yıl! Rekolte 20 Bin Tonu Zorluyor! Fiyatlar 5 Bin Lirayı GeçtiÜretimde Altın Yıl! Rekolte 20 Bin Tonu Zorluyor! Fiyatlar 5 Bin Lirayı GeçtiEkonomi

Orta Kuşakta Hasat Başladı: Bu Yöntemle Maliyet Yarı Yarıya Azalıyor, Kalite 2 Katına ÇıkıyorOrta Kuşakta Hasat Başladı: Bu Yöntemle Maliyet Yarı Yarıya Azalıyor, Kalite 2 Katına ÇıkıyorEkonomi

Kaynak: İHA

Etiketler
Hasat
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Samsun Maçı Sonrası Ortalık Karıştı! Soyunda Odasında Yumruklar Konuşacaktı… Kavganın Neden Çıktığını Açıkladı Soyunma Odasında Kavga! İşte Dev Kavganın Nedeni
Parasını Bankada Tutanlar Dikkat! 23 Ekim’de Tüm Dengeler Değişecek: Paranız Bir Anda Buhar Olabilir Parasını Bankada Tutanlara Kötü Haber
Borsa İstanbul’da Panik Haftası! BİST 100'de Hangi Hisseler Yükseldi, Hangileri Çakıldı? Borsa'da Panik Haftası! Hangi Hisseler Çakıldı?
Yeni Vergi Paketi Herkesi Etkileyecek! Artık Vakıf Üniversitelerinin Ücretlerini YÖK Belirleyecek Yeni Vergi Paketi Herkesi Etkileyecek! Vakıf Üniversitelerinin Ücretlerini YÖK Belirleyecek
ÇOK OKUNANLAR
Kulisleri Çalkalayan İddia: AKP’den Ali Babacan’a Sürpriz Teklif: Geri Dönüş İçin Şartını Koydu Kulisleri Çalkalayan İddia: AKP’den Ali Babacan’a Sürpriz Teklif: Geri Dönüş İçin Şartını Koydu
Bir Ustalık Daha Tarihe Karışıyor... Eskiden Her Yıl Ev ve Arsa Aldıran Meslekte Artık Çırak Yetişmiyor Eskiden Her Yıl Ev ve Arsa Aldıran Meslekte Artık Çırak Yetişmiyor
AKP'nin 'Özlem Çerçioğlu' Anketi Ortaya Çıktı: Güven Oranı Olay Oldu AKP'nin 'Özlem Çerçioğlu' Anketi Ortaya Çıktı: Güven Oranı Olay Oldu
Meclis’te ‘Beyaz’ Krizi: Polislere Dikkat Çeken ‘İç Çamaşırı’ Uyarısı Meclis’te ‘Beyaz’ Krizi: Polislere Dikkat Çeken ‘İç Çamaşırı’ Uyarısı
CHP İstanbul İl Kongresi İçin 'Durdurma' Talebi: YSK Toplanıyor CHP İstanbul İl Kongresi İçin 'Durdurma' Talebi