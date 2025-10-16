Sigaraya Zam Şoku: En Ucuzu 95 TL Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sigara fiyatlarına zamma bir yenisi daha eklendi. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla bir sigara grubunun ürünlerine zam yapıldığını bildirdi.

Aybaş, paylaşımında "Sigaraya zam geldi, hayırlı olsun memlekete! Fiyatlar 100 ila 105 TL arasına yükseldi. En ucuz sigara ise artık 95 TL oldu" ifadelerini kullandı.

EN DÜŞÜK FİYAT 95 TL

Yapılan son zamla birlikte, söz konusu şirketin en düşük fiyatlı sigarası 95 TL'ye çıktı. Grubun piyasada en çok tercih edilen popüler ürünleri ise 5 liralık bir artışla 100 TL ve 105 TL'den satılacak.

Sektörde, rakip firmaların da bu hafta içerisinde kendi yeni fiyat listelerini açıklaması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi