Sigaraya Zam Şoku: En Ucuzu 95 TL Oldu

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bir sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu. Yeni zamla birlikte en ucuz sigaranın fiyatı 95 TL'ye yükselirken, popüler markalar 100 TL'yi aştı.

Son Güncelleme:
Sigaraya Zam Şoku: En Ucuzu 95 TL Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sigara fiyatlarına zamma bir yenisi daha eklendi. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla bir sigara grubunun ürünlerine zam yapıldığını bildirdi.

Aybaş, paylaşımında "Sigaraya zam geldi, hayırlı olsun memlekete! Fiyatlar 100 ila 105 TL arasına yükseldi. En ucuz sigara ise artık 95 TL oldu" ifadelerini kullandı.

EN DÜŞÜK FİYAT 95 TL

Yapılan son zamla birlikte, söz konusu şirketin en düşük fiyatlı sigarası 95 TL'ye çıktı. Grubun piyasada en çok tercih edilen popüler ürünleri ise 5 liralık bir artışla 100 TL ve 105 TL'den satılacak.

Sektörde, rakip firmaların da bu hafta içerisinde kendi yeni fiyat listelerini açıklaması bekleniyor.

Karar Resmi Gazete'de: Aile Sağlığı Merkezlerinde 'Sigara Bıraktırma' DönemiKarar Resmi Gazete'de: Aile Sağlığı Merkezlerinde 'Sigara Bıraktırma' DönemiGüncel

Yeni Sigara Zammı İçin Tarih Verildi! Bir Paketi 100 TL'yi AşacakYeni Sigara Zammı İçin Tarih Verildi! Bir Paketi 100 TL'yi AşacakGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Sigara Zam
Son Güncelleme:
Aman Dikkat! İstilacı Tür Karadeniz’den İstanbul’a Sıçradı: Önüne Gelen Her Şeyi Yok Ediyorlar İstilacı Tür Karadeniz’den İstanbul’a Sıçradı
Almanya’nın 100 Yıllık Köklü Bira Fabrikası Resmen iflas Etti! Üretim Durduruldu, Binlerce Çalışan Diken Üstünde Almanya’nın 100 Yıllık Bira Fabrikası İflas Etti
Galatasaray Taraftarını Yıkan Paylaşım! Victor Osimhen'in Attığı Mesajları Paylaştı: Kötü Günler Olacak Attığı Mesajları İfşa Etti! Taraftarlar Yıkıldı
Gram Altın Aldı Başını Gidiyor! Böylesi Hiç Görülmedi Gram Altın Aldı Başını Gidiyor! Böylesi Hiç Görülmedi
ÇOK OKUNANLAR
Gram Altın Aldı Başını Gidiyor! Böylesi Hiç Görülmedi Gram Altın Aldı Başını Gidiyor! Böylesi Hiç Görülmedi
Okul Gezisi Felakete Döndü! 28 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı Okul Gezisi Felakete Döndü! 28 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı
Sigaraya Zam Şoku: En Ucuzu 95 TL Oldu Sigaraya Zam Şoku
Akdeniz'de Korkutan Deprem Akdeniz'de Korkutan Deprem
Savunma Bakanı Orduya Talimat Verdi: İsrail, Gazze'de Ateşkeste Geri Adım mı Atıyor? İsrail, Gazze'de Ateşkeste Geri Adım mı Atıyor?