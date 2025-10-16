Gram Altında Yeni Rekor! 6 Bin Liraya Koşuyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Döviz kurundaki fahiş artış ve küresel ekonomideki dengesizlikler gibi nedenlerden yatırımcının güvenli limanı olan ve en çok tercih edilen yatırım aracı haline gelen altında dalgalanma sürüyor. Son dönemde birçok kez tarihi zirvesini gören altın fiyatları, haftanın dördüncü iş gününe de ciddi bir yükselişle başladı.

Altın fiyatları Perşembe günü yükselişte

16 Ekim 2025 Perşembe günü, küresel piyasalarda ons altın fiyatı ilk işlemlerde 4 bin 240 dolar seviyesiyle rekor yeniledi. Gram altın fiyatı ise 5 bin 700 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Kapalıçarşı’da fiziki gram altın satışı 5 bin 930 TL’ye yükselirken, 6 bin liraya yaklaşması dikkat çekti. Çeyrek altın satış fiyatı ise 9 bin 670 TL'ye kadar çıktı.

DOLAR BEKLENTİSİ YÖNÜ DEĞİŞTİRDİ

Günlerdir yükselişte olan altın fiyatlarını etkileyen gelişmelerden biri ABD piyasasında yaşananlar... FED Başkanı Jerome Powell, geçtiğimiz salı günü bir açıklama yaparak, istihdam piyasasında ciddi bir yavaşlama meydana geldiğini, bunun da ABD ekonomisi için büyük bir risk olduğunu ifade etti.

FED Başkanı Jerome Powell

Powell'ın söylediklerinin arkasından, ekim ve aralık toplantılarında FED'den iki faiz indirimi beklentisi kuvvetlenirken, piyasalarda gelecek sene için de üç indirim beklentisi doğdu. Dolar faizinin düşmesi sinyalleri de altını güçlendirmeye ve fiyatları artırmaya başladı.

Kaynak: Haber Merkezi