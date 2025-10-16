Gram Altında Yeni Rekor! 6 Bin Liraya Koşuyor

Haftanın dördüncü iş günü altın fiyatları zirveye koşuyor. Gram altın fiyatı 5 bin 700 TL’ye yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Yatırımcının gözdesi fiziki gram altın ise Kapalıçarşı’da 5 bin 930 TL’ye çıkarak 6 bin TL barajına yaklaştı. Ons altının fiyatı da 4 bin 240 dolar seviyesiyle rekor kırdı.

Son Güncelleme:
Gram Altında Yeni Rekor! 6 Bin Liraya Koşuyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Döviz kurundaki fahiş artış ve küresel ekonomideki dengesizlikler gibi nedenlerden yatırımcının güvenli limanı olan ve en çok tercih edilen yatırım aracı haline gelen altında dalgalanma sürüyor. Son dönemde birçok kez tarihi zirvesini gören altın fiyatları, haftanın dördüncü iş gününe de ciddi bir yükselişle başladı.

Gram Altında Yeni Rekor! 6 Bin Liraya Koşuyor - Resim : 1
Altın fiyatları Perşembe günü yükselişte

16 Ekim 2025 Perşembe günü, küresel piyasalarda ons altın fiyatı ilk işlemlerde 4 bin 240 dolar seviyesiyle rekor yeniledi. Gram altın fiyatı ise 5 bin 700 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Kapalıçarşı’da fiziki gram altın satışı 5 bin 930 TL’ye yükselirken, 6 bin liraya yaklaşması dikkat çekti. Çeyrek altın satış fiyatı ise 9 bin 670 TL'ye kadar çıktı.

DOLAR BEKLENTİSİ YÖNÜ DEĞİŞTİRDİ

Günlerdir yükselişte olan altın fiyatlarını etkileyen gelişmelerden biri ABD piyasasında yaşananlar... FED Başkanı Jerome Powell, geçtiğimiz salı günü bir açıklama yaparak, istihdam piyasasında ciddi bir yavaşlama meydana geldiğini, bunun da ABD ekonomisi için büyük bir risk olduğunu ifade etti.

Gram Altında Yeni Rekor! 6 Bin Liraya Koşuyor - Resim : 2
FED Başkanı Jerome Powell

Powell'ın söylediklerinin arkasından, ekim ve aralık toplantılarında FED'den iki faiz indirimi beklentisi kuvvetlenirken, piyasalarda gelecek sene için de üç indirim beklentisi doğdu. Dolar faizinin düşmesi sinyalleri de altını güçlendirmeye ve fiyatları artırmaya başladı.

Gram Altın mı, Çeyrek Altın mı Daha Karlı? İslam Memiş En Avantajlı Altın Türünü AçıkladıGram Altın mı, Çeyrek Altın mı Daha Karlı? İslam Memiş En Avantajlı Altın Türünü AçıkladıEkonomi
Altın Tarih Yazıyor! Yükselişi Durmak BilmiyorAltın Tarih Yazıyor! Yükselişi Durmak BilmiyorEkonomi
Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı? Piyasalar Gelişmelere OdaklandıDolar ve Euro Güne Nasıl Başladı? Piyasalar Gelişmelere OdaklandıEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Altın Altın fiyatları
Son Güncelleme:
Federasyona Başvuru Yaptılar: Arda Turan’a Büyük Şok! İkinci Lige Gidiyor… Arda Turan’a Büyük Şok! İkinci Lige Gidiyor
Sosyal Medyayı Ayağa Kaldıran Tombik Döner! Fiyatı Gören Boykot Çağrısı Yaptı Sosyal Medyayı Ayağa Kaldıran Tombik Döner!
Almanya’nın 100 Yıllık Köklü Bira Fabrikası Resmen iflas Etti! Üretim Durduruldu, Binlerce Çalışan Diken Üstünde Almanya’nın 100 Yıllık Bira Fabrikası İflas Etti
Bu Detayı Kimse Bilmiyor! Milli Maç Öncesi Protokol Krizi: Hacıosmanoğlu Sinirlenip Yırtıp Attı Milli Maç Öncesi Protokol Krizi! Sinirlenip Yırtıp Attı
ÇOK OKUNANLAR
Okul Gezisi Felakete Döndü! 28 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı Okul Gezisi Felakete Döndü! 28 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı
Gram Altında Yeni Rekor! 6 Bin Liraya Koşuyor Gram Altında Yeni Rekor! 6 Bin Liraya Koşuyor
İzmir’de Vahşet! Kanser Hastası Eşini Uykusunda Öldürdü İzmir’de Vahşet! Kanser Hastası Eşini Uykusunda Öldürdü
Savunma Bakanı Orduya Talimat Verdi: İsrail, Gazze'de Ateşkeste Geri Adım mı Atıyor? İsrail, Gazze'de Ateşkeste Geri Adım mı Atıyor?
Esenyurt’ta Şok! Uzun Namlulu Silahlarla Dehşet Saçtılar! Esenyurt’ta Şok! Uzun Namlulu Silahlarla Dehşet Saçtılar!