Bir Sigara Grubuna Daha Zam! İki Hafta İçinde İkinci Kez...

Son dönemde birçok kalemde gelen zamlar artarken, şimdi de bir sigara grubuna 3 Temmuz'da yapılan zam sonrası yine zam yapıldı. Zamlar bugünden itibaren geçerli hale geldi.

Esma Karayel Esma Karayel
Bir Sigara Grubuna Daha Zam! İki Hafta İçinde İkinci Kez...
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ekonomik krizin tırmanmasıyla beraber hayat pahalılığı ciddi bir sorun haline gelirken, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasından beri de birçok kalemde art arda zamlar gelmeye devam ediyor. Son olarak ciddi oranda fiyat artışına gidilen kalemlerden biri de sigara grupları oldu.

Uzun zamandır sigaraya art arda birçok zam gelirken, şimdi de bir sigara grubuna iki hafta içinde ikinci kez zam yapıldı. Zam haberini Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla verdi.

İŞTE YENİ FİYATLAR

X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda Erol Dündar, en son 3 Temmuz günü zam yapılan JTİ grubuna, dün bir kez daha zam geldiğini bildirdi. JTİ grubu içindeki 3 sigaranın fiyatının tekrar güncellenmesiyle birlikte ise grup tarifesindeki en ucuz sigara 82 lira oldu, gruptaki en pahalı sigara da 96 lira olarak güncellendi.

Bir Sigara Grubuna Daha Zam! İki Hafta İçinde İkinci Kez... - Resim : 1

Güncel fiyatlar bugünden (17 Temmuz) itibaren geçerli olurken, sosyal medya kullanıcıları bu karara isyan etti. Sigaraya halihazırda çok fazla zam geldiğini belirten vatandaşlar, sigara ve alkolden alınan vergilerin de çok yüksek olduğunu savundu.

Kredi Faizlerinde Yeni Dönem: Bankalar Harekete GeçtiKredi Faizlerinde Yeni Dönem: Bankalar Harekete GeçtiEkonomi
CHP'li Kanko’dan Ekonomi Tepkisi: 'Dilenciler Bile Şikâyetçi'CHP'li Kanko’dan Ekonomi Tepkisi: 'Dilenciler Bile Şikâyetçi'Ekonomi
Etiketler
Sigara Zam
Evde Bunu Yapan Yandı! Egzamayı Alevlendiriyor: Vücudu Pul Pul Döküyor Evde Bunu Yapan Yandı! Egzamayı Alevlendiriyor: Vücudu Pul Pul Döküyor
Alacağı Nefesi Bile Falcılara Danışan Kişiler Bu Burçlardan Çıkıyor Alacağı Nefesi Bile Falcılara Danışan Kişiler Bu Burçlardan Çıkıyor
Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları
Tekelciler Zam Haberini Duyurdu, Rakı Fiyatları Uçtu Tekelciler Zam Haberini Duyurdu, Rakı Fiyatları Uçtu
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Şimşek Sinyali Verdi: Emekli Maaşlarında Sistem Değişiyor: Artık Böyle Hesaplanacak Sinyali Verdi, Emekli Maaşlarında Sistem Değişiyor
Özgür Özel İlk Kez Anlattı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüşmesinde Neler Konuşuldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüşmesinde Neler Konuşuldu?
Özel Okul Ücretlerine Fahiş Zam! 81 İlde Düğmeye Basıldı, Gözler MEB’e Çevrildi Özel Okul Ücretlerine Fahiş Zam! 81 İlde Düğmeye Basıldı, Gözler MEB’e Çevrildi
Fatih Altaylı'nın İddianamesi Tamamlandı! 5 Yıl Hapis İstemi Fatih Altaylı Hakkında 5 Yıl Hapis İstemi
Diyarbakır'da İki Korkunç Cinayet! Biri Vurularak, Biri Darbedilerek Öldürüldü Diyarbakır'da İki Korkunç Cinayet