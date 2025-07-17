Bir Sigara Grubuna Daha Zam! İki Hafta İçinde İkinci Kez...

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Ekonomik krizin tırmanmasıyla beraber hayat pahalılığı ciddi bir sorun haline gelirken, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasından beri de birçok kalemde art arda zamlar gelmeye devam ediyor. Son olarak ciddi oranda fiyat artışına gidilen kalemlerden biri de sigara grupları oldu.

Uzun zamandır sigaraya art arda birçok zam gelirken, şimdi de bir sigara grubuna iki hafta içinde ikinci kez zam yapıldı. Zam haberini Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla verdi.

İŞTE YENİ FİYATLAR

X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda Erol Dündar, en son 3 Temmuz günü zam yapılan JTİ grubuna, dün bir kez daha zam geldiğini bildirdi. JTİ grubu içindeki 3 sigaranın fiyatının tekrar güncellenmesiyle birlikte ise grup tarifesindeki en ucuz sigara 82 lira oldu, gruptaki en pahalı sigara da 96 lira olarak güncellendi.

Güncel fiyatlar bugünden (17 Temmuz) itibaren geçerli olurken, sosyal medya kullanıcıları bu karara isyan etti. Sigaraya halihazırda çok fazla zam geldiğini belirten vatandaşlar, sigara ve alkolden alınan vergilerin de çok yüksek olduğunu savundu.