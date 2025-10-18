Yeni Vergi Paketi Herkesi Etkileyecek! Artık Vakıf Üniversitelerinin Ücretlerini YÖK Belirleyecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hükümetin Meclis’e sunduğu yeni vergi paketi, eğitimden taşınma sektörüne kadar birçok alanda önemli değişiklikler içeriyor. Vergi paketinde bazı meslek gruplarına harç getirildi. Vakıf üniversitelerinin ücret artışlarında da yeni yetki tanımlaması yapıldı.

Düzenlemede, vakıf üniversitelerinin ücretlerine ilişkin madde de var. Düzenlemenin gerekçesinde, bu konuda, "Vakıf yükseköğretim kurumlarında öğrencilerden alınacak ücretleri belirleme yetkisi mütevelli heyete aittir. Zamanla aday ve ara sınıf öğrencileri için ilan edilen ücretlerin kapsamı ve bağlayıcılığı konusunda sorunlara yol açan uygulamalar ortaya çıkmış ve öğrenci şikayetleri artmıştır. Madde ile bu kapsamda fiyat güncellemesine ilişkin kuralların belirlenmesi amaçlanmaktadır." denildi.

YÖK BELİRLEYECEK

Pakette yer alan düzenlemelere göre, hazırlık ve birinci sınıf dışındaki ücretleri YÖK belirleyecek. Pakette yer alan maddede, "Hazırlık sınıfına ve veya birinci sınıfa yerleştirme yılı dışındaki öğrenim ücretleri, cari yıl haziran ayı yıllık üretici fiyat endeksi artışı ile cari yıl haziran ayı yıllık tüketici fiyat endeksi artışı ortalaması da dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulunun tespit edeceği esaslara göre belirlenir." ifadeleri yer aldı.

KUYUMCUYA VE GALERİCİYE YETKİ BELGESİ HARCI

Yasa teklifine göre, kuyumcular, 30 bin, galerici ve emlakçılar da yıllık 20 bin TL yetki belgesi harcı ödeyecek. Bu harçlar büyükşehirlerde bir kat fazla olacak, yani iki katı ödenecek. Emlakçılar ve galericiler bu harcı her şubeleri için ayrı ayrı ödeyecek.

Pakete, muayenehane, sağlık kuruluşları ve diş hekimleri içinde ruhsat ücretleri getirildi. Ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşlarına ait ruhsatnameler için, muayenehane uygunluk belgesi 20 bin, özel poliklinik ruhsatnamesi 30 bin, özel tıp merkezi ruhsatnamesi 50 bin TL olarak belirlendi. Bu bedeller yıllık ödenecek ve büyükşehirlerde iki katı olarak tahsil edilecek.

Pakete göre, ağız ve diş sağlığı muayenehanelerinden 20 bin, ağız ve diş sağlığı polikliniklerinden 30 bin, ağız ve diş sağlığı merkezlerinden 40 bin, ağız ve diş sağlığı hastanelerinden 40 bin TL yıllık ruhsat harcı alınacak.

Düzenlemede, "Bu harçlar, büyükşehir belediyesi olan illerde, bir önceki takvim yılının son günü itibarıyla Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanmış son verilere göre nüfusu 30 bini geçmeyen ilçeler hariç olmak üzere, bir kat artırımlı uygulanır." denildi.

KİRA GELİRLERİNDE YENİ DÜZENLEME

Yeni düzenlemeye göre, konut kira gelirlerine uygulanan 47 bin TL’lik istisna kaldırılıyor. Yalnızca emekli, dul, yetim ve malul aylığı alanlar kira gelirlerinde bu istisnadan yararlanabilecek. Ayrıca krediyle alınan konutların kiraya verilmesi durumunda, kredi faizleri artık gider olarak düşülemeyecek.

ARAÇ SATIŞLARINDA YENİ HARÇ

Hem sıfır hem ikinci el araç satış ve devirlerinde noterler tarafından binde 2 oranında noter harcı alınacak. Bu tutar asgari 1000 TL’den az olamayacak. Ayrıca, daha önce ikinci el araç satışlarında uygulanan harç istisnası kaldırıldı.

UEFA ORGANİZASYONA KDV MUAFİYETİ

2026 UEFA Avrupa Ligi Finali, 2027 UEFA Konferans Ligi Finali ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası organizasyonları için özel vergi muafiyetleri getirildi. Bu kapsamda, UEFA ve yabancı takımların Türkiye’deki bu organizasyonlardan elde ettiği kazançlar KDV ve gelir vergisinden muaf tutulacak.

Kaynak: Haber Merkezi