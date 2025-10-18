Apple’dan Beklenmedik iPhone Kararı! Üretimi Sınırlandırılıyor

Apple’ın şimdiye kadar ürettiği en ince iPhone modeli olarak tanıtılan iPhone Air için sürpriz bir gelişme yaşandı. Satışların beklentinin altında kalması üzerine şirketin iPhone Air üretimini düşürme kararı aldığı iddia edildi.

Son Güncelleme:
Apple’dan Beklenmedik iPhone Kararı! Üretimi Sınırlandırılıyor
Teknoloji devi Apple, geçtiğimiz ay tanıttığı iPhone 17 serisi ile dikkat çekmişti. Serinin en dikkat çeken modeli olan iPhone Air, sadece 5,6 mm kalınlığıyla bugüne kadar üretilen en ince iPhone unvanını almıştı. Ancak gelen son iddialara göre, ince tasarımıyla öne çıkan bu model satış rakamlarında bekleneni veremedi.

APPLE’DAN RADİKAL KARAR

MacRumors’un aktardığı bilgilere göre, Japon yatırım bankası Mizuho Securities, Apple’ın iPhone Air üretimini azaltmayı planladığını duyurdu.

Rapora göre iPhone 17 Pro ve Pro Max modelleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla daha yüksek satışlara ulaştı. Standart iPhone 17 modeli de güçlü bir performans sergilerken, iPhone Air serinin “en zayıf halkası” olarak dikkat çekti.

ÜRETİM MİKTARI AZALIYOR

İddiaya göre Apple, iPhone Air üretiminde bu yıl 1 milyon adetlik kesinti yapmayı planlıyor. Buna karşılık, iPhone 17 serisinin diğer modellerinin üretim miktarı 2 milyon adet artırılacak. Böylece 2026 yılı başı itibarıyla toplam üretim tahmini 88 milyondan 94 milyona çıkarılmış durumda.

SAMSUNG DA GERİ ADIM ATTI

Benzer bir durumun Samsung cephesinde de yaşandığı belirtiliyor. Şirketin, iPhone Air’e rakip olarak piyasaya sürdüğü Galaxy S25 Edge modelinin halefini, düşük satış rakamları nedeniyle iptal ettiği öne sürüldü.

Öte yandan, iPhone Air’in Çin’de satışa çıktıktan sonraki birkaç saat içinde tükendiği, ancak Batı ülkelerinde beklenen ilgiyi göremediği raporlarda yer aldı.

EN İNCE IPHONE BEKLENTİYİ KARŞILAYAMADI

Apple’ın “en ince iPhone” olarak lanse ettiği iPhone Air, şık tasarımı ve hafifliğiyle dikkat çekmişti. Ancak kullanıcıların pil ömrü, dayanıklılık ve fiyat konusundaki eleştirileri, modelin satış grafiğini aşağı çekti. Şirketin bu kararının, 2026’da tanıtılması beklenen yeni modellerin üretim planını da etkileyebileceği belirtiliyor.

Son Güncelleme:
