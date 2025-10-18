Yeni Torba Yasa Meclis'te! O Meslekler İçin Yıllık Harç Dönemi Başlıyor! İşte Meslek Meslek Ödenecek Rakamlar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

AKP’nin uzun süredir üzerinde çalıştığı ekonomi torba yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunuldu. 35 maddeden oluşan yasa paketi, vergi, prim, harç ve istisna alanlarında önemli değişiklikler içeriyor. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, düzenlemeyle hem vergi adaletinin sağlanmasının hem de kamu gelirlerinde sürdürülebilirliğin hedeflendiğini açıkladı.

DOKTORLARA VE KUYUMCULARA YILLIK HARÇ

Teklife göre doktorlar ve emlakçılar yıllık 20 bin, kuyumcular ise 30 bin lira harç ödeyecek.

Yasa teklifine göre, doktorlar ve emlakçılar yıllık 20 bin lira, kuyumcular ise 30 bin lira harç ödeyecek. Büyükşehirlerde bu tutarlar bir kat artırımlı uygulanacak. Örneğin Ankara’da Çankaya ilçesinde faaliyet gösteren bir kuyumcu 60 bin lira harç öderken, nüfusu 30 bini geçmeyen Güdül ilçesindeki bir kuyumcu 30 bin lira ödeyecek.

HARÇLARIN KAPSAMI GENİŞLİYOR

Yasa teklifiyle sadece kuyumcular değil, ikinci el araç satıcıları, taşınmaz ticareti yetki belgesine sahip işletmeler ve bazı özel sağlık kuruluşları da yıllık harç kapsamına alınıyor. Ayrıca, kıymetli maden rafinerileri için yıllık 7,5 milyon lira, tarifeli havayolu işletmeleri için 2 milyon lira, sadece yük taşımacılığı yapan havayolu işletmeleri için 1 milyon lira harç alınacak.

KİRA İSTİSNASI 2026’DA KALKACAK

Torba yasa teklifiyle mesken kira gelirlerine uygulanan 47 bin liralık istisna kaldırılıyor. Ancak emekli, dul, yetim ve malul aylığı alan vatandaşlar bu düzenlemeden muaf tutulacak. Yeni sistem 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek. Buna göre, 2025 yılına ait kira gelirlerinde mevcut istisna son kez uygulanacak.

ARAÇ SATIŞINA HARÇ GELİYOR

Yasa teklifiyle sıfır ve ikinci el araç satışları da yeni harç kapsamına alındı. Noter satış işlemlerinde, satış veya devir bedeli üzerinden binde 2 oranında harç alınacak. Bu tutar en az 1.000 TL olacak.

İŞVERENLERİN PRİM DESTEĞİ AZALIYOR

Teklifte sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğini güçlendirmeye yönelik düzenlemeler de yer alıyor. Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları için işveren prim oranı yüzde 11’den yüzde 12’ye çıkarılıyor. İmalat dışı sektörlerdeki işverenlere sağlanan 4 puanlık prim teşviki ise 2 puana indiriliyor. Bağ-Kur’luların prim üst sınırı asgari ücretin 7,5 katından 9 katına çıkarılacak.

VAKIF ÜNİVERSİTELERİNE ÜCRET SINIRI

Vakıf üniversitelerinin öğrenim ücretlerine de sınır getiriliyor. Artış oranı, TÜFE ve ÜFE ortalamaları dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenecek. Bu sayede öğrenciler için ücret artışlarının kontrol altına alınması hedefleniyor.

EMLAK VERGİSİNDE YENİ MODEL YOLDA

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, emlak vergilerinde de yeni bir sistem hazırlığında olduklarını açıkladı. “Emlak vergilerinde daha dengeli ve adil bir oran için çalışıyoruz. Düzenleme önümüzdeki hafta Meclis’e gelebilir” dedi.

