Kuyumcularda Gram Altın Bitti, Satışlar Durdu! Piyasa Kırmızı Alarm Verdi! Kapalıçarşı Panikte

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Altın piyasasında rekor üstüne rekor kırılırken, birçok kuyumcuda gram altın kalmadı. Kapalıçarşı’da kuyruklar oluştu, bazı dükkanlar satışları geçici olarak durdurdu. Uzmanlar ikiye bölündü: Kimine göre yükseliş devam edecek, kimine göre sonuna gelindi.

ALTIN FİYATLARI DURDURULAMIYOR

Jeopolitik riskler, ABD–Çin arasındaki ticaret gerilimi ve merkez bankalarının altın alımına hız vermesi, fiyatları yukarı taşıdı. Gram altın hafta içinde 5 bin 900 TL’yi görerek tüm zamanların rekorunu kırdı. 18 Ekim sabahı itibarıyla gram altın 5 bin 727 TL seviyesinde işlem görürken, ons altın 4 bin 251 dolar civarında seyrediyor.

Altın piyasasında rekor üstüne rekor kırılırken, birçok kuyumcuda gram altın kalmadı.

ÇEYREK ALTIN 10 BİN TL’Yİ AŞTI

Kapalıçarşı’da çeyrek altın 10 bin TL’nin üzerine çıkarak tarihi seviyelere ulaştı. Serbest piyasada ise 9 bin 364 TL’den alıcı buluyor. Eylül ayından bu yana ons altın yüzde 13 değer kazandı. KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, “Yükselişin devam etmesi muhtemel, 4.500 dolar seviyesi uzak değil” değerlendirmesinde bulundu.

ALTINDA RALLİ DEVAM EDECEK Mİ?

Altındaki hızlı yükseliş ekonomistleri ikiye böldü. Bazı uzmanlar altın fiyatlarında zirvenin yakın olduğunu savunurken, diğerleri “ralli devam eder” görüşünde. İstanbul Portföy Fon Yöneticisi Berk Dinçtürk ise dikkat çeken bir yorumda bulundu. Dinçtürk, “Amerika altının yükselmesine bilerek izin veriyor çünkü bu durum kendi rezervlerinin değerini artırıyor. Ancak bu sürecin sonu gelebilir.” dedi.

KUYUMCULARDA GRAM ALTIN BİTTİ

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre birçok kuyumcu gram altın stoğunu tüketti. Üretimde yaşanan aksaklıklar, arz sıkıntısını artırdı. Uzmanlara göre gram altına olan yoğun talep, mevcut üretimin karşılayamayacağı seviyeye ulaştı.

Kuyumcular çeyrek, yarım ve cumhuriyet altınlarının satışını geçici olarak durdurdu.

Bazı kuyumcular bilezik ve takı satışına yönelirken, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altınlarının satışını geçici olarak durdurdu.

KAPALIÇARŞI’DA KUYRUKLAR OLUŞTU, SATIŞLAR DURDU

Altın fiyatlarındaki sert yükselişin ardından İstanbul Kapalıçarşı’da uzun kuyruklar oluştu. Bazı dükkanlar, artan yoğunluk nedeniyle satışlarını geçici olarak durdurmak zorunda kaldı. Benzer manzaralar Avustralya, Japonya, Vietnam ve Hong Kong gibi ülkelerde de yaşanıyor.

MERKEZ BANKALARI KAZANÇTA, REZERVLER YÜKSELİYOR

Merkez bankaları yıl başından bu yana altın alımlarını hızlandırdı. ABD’nin ilk sırada yer aldığı listede, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) de ilk 10’da bulunuyor. TCMB’nin elindeki yaklaşık 617 tonluk altın rezervi, ons fiyatının 4 bin 380 dolara yükselmesiyle 84 milyar doların üzerine çıktı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi