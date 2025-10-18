Mehmet Şimşek, Enflasyon İçin Rakam Verdi: ‘Hedefin Üzerinde Olabilir’

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Washington’da düzenlenen Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Yıllık Üye Toplantısı’nda yaptığı açıklamalarda, Türkiye ekonomisinde izlenen programın olumlu sonuçlar verdiğini belirtti. Şimşek, enflasyonla mücadelede yol alındığını vurgularken, bu yıl için beklenenden daha yüksek rakamların ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu.

G20, IMF ve Dünya Bankası toplantıları için ABD’nin başkenti Washington'da bulunan Şimşek, Türkiye'nin ekonomik görünümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ekonomi programının etkilerini göstermeye başladığını savunan Şimşek, kamu maliyesinde ilerleme sağlandığını, dış dengede yapısal bir iyileşme yaşandığını ve enflasyonun düşüş eğilimine girdiğini belirtti.

Bakan Şişek, şunları söyledi: “Genel olarak dezenflasyon süreci yolunda ilerliyor, bütçe açığı uluslararası standartlara göre oldukça makul düzeyde ve dış dengesizlikler büyük ölçüde giderildi. Bunu kalıcı hale getirmek için yapısal reformları hızlandırmamız gerekiyor.”

YIL SONU ENFLASYON HEDEFİNİ AÇIKLADI

Enflasyonun önceki yıllara kıyasla gerilediğini kaydeden Bakan Şimşek, bu yılın enflasyon oranını yüzde 30 seviyesinde tamamlamayı beklediklerini söyledi. Ancak tarım sektöründe yaşanan olumsuzlukların fiyatları etkilediğine dikkat çeken Bakan şimşek, kısa vadede hedeflenen düzeyin üzerinde rakamlarla karşılaşılabileceğine işaret etti.

Şimşek, tarım sektöründe yaşanan kuraklık ve donun, gıda fiyatları üzerindeki etkisini net rakamlarla açıkladı. Bakan Şimşek, “Ağustos ayına dönersek, son 20 yılın ağustosta aylık ortalama gıda fiyatı artışı yüzde 0,7 civarındadır. Ancak bu sene ağustosta bu oran bunun dört katından fazla gerçekleşerek yüzde 3 oldu. Eylül ayında da benzer bir durumu yaşadık. Yine son 20 yılın eylül ayı ortalamasının üç katı kadar yüksek bir aylık gıda enflasyonu gerçekleşti. Yani bu normal bir durum değil. Bu durum manşet enflasyonun geçici olarak duraksamasına yol açtı. Enflasyonda bu yıl programımıza kıyasla beklenenden biraz daha yüksek rakamlarla karşılaşabiliriz ancak bununla baş edebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü genel olarak bakarsanız, para politikası sıkı, maliye politikası daha sıkı ve maliye politikasında bu duruşumuzu koruyacağız. Yönetilen, yönlendirilen fiyatları da kontrol altına alıyoruz. Ayrıca bazı arz yönlü tedbirler de var, örneğin toplu konut, sosyal konut girişimleri gibi. Petrol fiyatlarının da destekleyici bir seviyede olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek, Uluslararası Finans Enstitüsünün (IIF) Yıllık Üye Toplantısı'na katıldı

‘CİDDİ BİR ENDİŞE NEDENİ GÖRMÜYORUM’

Mevcut ekonomik göstergeleri değerlendiren Şimşek, genel anlamda dezenflasyon için uygun koşulların sürdüğünü ifade etti. Para politikasındaki sıkılık, bütçe disiplininin devamı, yönetilen fiyatlar üzerindeki kontrol ve sosyal konut projeleri gibi arz yönlü tedbirlerle birlikte, sürecin başarıyla sürdürüleceğine olan inancını dile getirdi:

"Enflasyonda bu yıl programımıza kıyasla beklenenden biraz daha yüksek rakamlarla karşılaşabiliriz ancak bununla baş edebileceğimizi düşünüyorum. (...) Bu yüzden ciddi bir endişe nedeni görmüyorum."

‘BÜTÇE DİSİPLİNİ’ VURGUSU

Deprem sonrası harcamalara rağmen bütçedeki iyileşmenin sürdüğünü belirten Şimşek, bütçe açığının birkaç yıl önceki yüzde 5 seviyelerinden yüzde 3,5’e gerilediğini açıkladı. Kamu borcunun GSYH'ye oranının yüzde 25 seviyelerinde olduğunu belirten Bakan, bu oranın gelişmekte olan ülkelerle kıyaslandığında oldukça düşük olduğunu söyledi.

Bakan Şimşek, şöyle devam etti: “Bütçe disiplinindeki amacımız, enflasyonu düşürme sürecinde Merkez Bankasına maliye politikası yoluyla yardım etme hedefinden kaynaklanıyor. Orta Vadeli Program dönemi boyunca bu yaklaşımımız kararlılıkla devam edecek."

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisini değerlendirdi

CARİ AÇIKTA YAPISAL İYİLEŞME

Dış denge tarafında da olumlu gelişmeler yaşandığını kaydeden Bakan Şimşek, geçen yıl altın hariç cari fazla verildiğini ve bu yıl da benzer bir seyrin izlendiğini ifade etti. Yapısal dönüşümle birlikte cari açığın makul düzeyde tutulduğunu belirten Şimşek, sürdürülebilir bir büyüme patikasına dönüleceği mesajını verdi.

Merkez Bankası'nın uyguladığı sıkı para politikasına rağmen büyümenin dirençli kaldığını kaydeden Şimşek, bu durumun uygulanan ekonomik program için alan sağladığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA