Borsa İstanbul’da Panik Haftası! BİST 100'de Hangi Hisseler Yükseldi, Hangileri Çakıldı?

Borsa İstanbul’da sert düşüş devam ediyor. BİST 100 endeksi haftayı yüzde 4,77 kayıpla 10.208 puandan kapattı. Gözler şimdi TCMB’nin faiz kararına ve 3. çeyrek bilançolarına çevrildi. İşte bu hafta BİST 100’de en çok yükselen ve en çok kaybettiren hisseler…

Piyasalarda dalgalı bir hafta daha geride kalırken, Borsa İstanbul BİST 100 endeksi üst üste dördüncü haftada da kayıp yaşadı. Endeks haftalık bazda yüzde 4,77 değer kaybederek 10.208 puan seviyesinden kapanış yaptı. İşte bu hafta BİST 100’de en çok yükselen ve en çok kaybettiren hisseler…

EN ÇOK YÜKSELEN VE DÜŞEN HİSSELER

BİST 100 endeksi kapsamında bu hafta en fazla değer kazanan hisseler şöyle sıralandı:

1.MAGEN: 24,88 TL (yüzde 13,09)

2.DSTKF: 517,00 TL (yüzde 12,39)

3.AKSEN: 48,58 TL (yüzde 9,96)

4.GRTHO: 664,50 TL (yüzde 8,93)

5.PASEU: 137,50 TL (yüzde 8,10)

Haftanın en çok değer kaybeden hisseleri:

BİST 100 endeksi kapsamında bu hafta en fazla değer kaybeden hisseler belli oldu.

1.IEYHO: 29,68 TL (yüzde -20,43)

2.PATEK: 26,76 TL (yüzde -20,40)

3.PETKM: 17,13 TL (yüzde -12,33)

4.TSKB: 11,62 TL (yüzde -11,37)

5.BRYAT: 1.936,00 TL (yüzde -11,03)

FAİZ KARARI 23 EKİM’DE AÇIKLANACAK

Piyasalarda gözler şimdi 23 Ekim’de açıklanacak TCMB faiz kararına çevrildi. Merkez Bankası’nın yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 29,86’dan yüzde 31,77’ye yükseldi. Bu gelişme, önümüzdeki dönemde faiz indirimlerinin daha temkinli adımlarla devam edeceği beklentisini güçlendirdi.

Borsa İstanbul BİST 100 endeksi üst üste dördüncü haftada da kayıp yaşadı.

BORSA’DA GÖZLER 10.000 PUANDA

Analistler, 10.000 puan seviyesinin kritik destek konumunda bulunduğunu vurguluyor. Uzmanlara göre TCMB’nin karar metninde yer alacak mesajlar kadar, açıklanacak şirket bilançoları da hisse bazlı hareketliliğe neden olabilir. Ekonomistler, “10.000 desteğinin korunması, borsada teknik görünümün bozulmaması açısından oldukça önemli” değerlendirmesinde bulunuyor.

