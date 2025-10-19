Ve Bir Devrin Sonu! Türkiye'nin Hastane Devi İflas Bayrağını Çekti: Mahkemeden Karar Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Konkordato sürecine dev bir şirket daha girdi. Ankara'da faaliyette olan Özel Bilgi Hastanesi, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulundu.

TÜRKİYE'NİN HASTANE DEVİ İFLASIN EŞİĞİNDE

Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Batıkent Bilgi Sağlık Hizmetleri Turizm İnşaat ve Ticaret A.Ş. unvanlı şirketin konkordato başvurusunu inceledi. Yapılan değerlendirme sonucunda, 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verilmesine ve bir geçici konkordato komiserleri kurulu atanmasına hükmedildi.

MAHKEMEDEN KARAR ÇIKTI: 7 GÜN SÜRELERİ VAR

Kurulda 3 uzman isim görevlendirildi. Komiserler, hastanenin tüm mali ve idari faaliyetlerini denetleyecek. Ayrıca şirket yönetiminin tüm karar ve işlemleri geçici komiser kurulunun onayına tabi olacak. Mahkeme, kararın İcra ve İflas Kanunu’nun 288, 294, 295, 296 ve 297. maddeleri kapsamında alacaklılar, rehinli alacaklılar, sözleşmeler ve borçlu bakımından hüküm doğuracağını belirtti. Alacaklılara ise 7 gün içinde itiraz hakkı tanındı.

Alacaklılara 7 gün süre tanındı

Özel Bilgi Hastanesi, Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu onayıyla Ankara Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin afiliye hastanesi (Üniversite ile protokol imzalayıp tıp eğitimi ve sağlık hizmetini birlikte yürüten hastane.) statüsünde faaliyet gösteriyor.

