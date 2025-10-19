Rakamlar Güncellendi: Türkiye'nin En Zengin İsmi Murat Ülker Değil! Zirveyi O İş İnsanına Kaptırdı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dünyaca ünlü Forbes Dergisi, milyarderler listesini güncelledi. 2023 yılından bu yana Türkiye'nin en zengin iş insanı unvanını elinde bulunduran Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, son güncelleme ile ikinci sıraya geriledi.

Zirvenin yeni sahibi ise geçtiğimiz aylarda Fenerbahçe Spor Kulübü'ne sponsor olmasıyla gündeme gelen Hamdi Ulukaya oldu.

ZİRVE DEĞİŞTİ! 13,7 MİLYAR DOLARLA ZİRVENİN YENİ SAHİBİ OLDU

Yaklaşık 2,5 milyar dolarlık serveti bulunan Ulukaya, son yıllarda ABD yönetimiyle kurduğu yakın ilişkiler ve farklı eyaletlerde açtığı fabrikalar sayesinde pazardaki payını önemli ölçüde büyüttü. Şirket hisseleri ve diğer yatırımlarının da dahil edilmesiyle birlikte Ulukaya'nın toplam varlığı 13,7 milyar dolara yükseldi.

Listede ikinci sırada 5,4 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker, üçüncü sırada ise 4,7 milyar dolarla Şaban Cemil Kazancı yer aldı.

FENERBAHÇE'YE SPONSOR OLMUŞ VE BÜYÜK SES GETİRMİŞTİ

Hamdi Ulukaya, Türkiye gündemine Chobani'nin Fenerbahçe Spor Kulübü ile imzaladığı dev sponsorluk anlaşması ile girmişti.

HAMDİ ULUKAYA KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

1972 yılında Erzincan’ın İliç ilçesinde dünyaya gelen Hamdi Ulukaya, süt hayvancılığı yapan bir ailenin çocuğu olarak göçebe bir yaşam tarzının içinde büyüdü. Elazığ kökenli ailesiyle birlikte yaylalarda geçen çocukluk dönemi, onun üretimle ve doğayla erken yaşta tanışmasını sağladı. Üniversite eğitimine Ankara Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde başladı. 1994 yılında İngilizce öğrenmek için ABD’ye giden Ulukaya, daha sonra New York Eyalet Üniversitesi’nde işletme dersleri aldı ve iş hayatına ilk adımını attı. 1972 doğumlu olan Hamdi Ulukaya, 2025 yılı itibarıyla 53 yaşındadır. Ailesi aslen Elazığlıdır ve Şavak Aşireti’ne mensuptur.

