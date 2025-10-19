Liselerde 2+2 Modeli Şimdilik Rötarda: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rapor İçin Yeni Talimat

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kamuoyunda uzun süredir gündemde olan “zorunlu eğitimin kısaltılması” önerisi, hem destekleyenler hem de karşı çıkanlar tarafından yoğun şekilde tartışılıyor. Bu tartışmaların ışığında Millî Eğitim Bakanlığı, yeni lise sistemiyle ilgili hazırladığı modeli kabineye sundu. Bakanlığın önerisine göre, lisede 2+2 şeklinde kurgulanan esnek bir yapı öngörülüyor.

İKİ AŞAMALI LİSE MODELİ

Edinilen bilgilere göre, yeni modelde öğrenciler ilk iki yılı tamamladıktan sonra, eğitimlerine devam edip etmeme konusunda tercih yapabilecek. Bu aşamayı bitiren öğrencilere temel diploma verilecek. Devam etmeyi seçenler ise son iki yılda akademik ya da mesleki eğitim yollarından birine yönelerek eğitimlerini sürdürebilecek. Bu yapı, zorunlu eğitimin süresini azaltmaktan çok, bireysel yeteneklere göre yönlendirme sağlayacak bir sistem olarak tasarlanıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ‘ÜZERİNDE ÇALIŞIN’ TALİMATI

Türkiye Gazetesi'nden Mahmut Özay’ın haberine göre, Kabine toplantısında yapılan sunum sonrasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Taslak üzerinde biraz daha çalışın” şeklinde görüş belirttiği öğrenildi. Bu değerlendirmede, eğitimcilerden ve sendikalardan gelen eleştirilerin yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu’nun sunduğu değerlendirme raporunun etkili olduğu ifade ediliyor.

DEZAVANTAJLI BÖLGELER İÇİN RİSK UYARISI

Söz konusu raporda, 2+2 modelinin dezavantajlı bölgelerde okulu erken bırakma ya da eğitimden kopma gibi riskler yaratabileceğine dikkat çekildi. Bu olası sonuçların özellikle sosyoekonomik olarak kırılgan bölgelerde daha belirgin olabileceği vurgulandı.

ÖĞRETMEN NORM FAZLASI ENDİŞESİ YENİDEN GÜNDEMDE

2012’de hayata geçirilen 4+4+4 sistemi sırasında yaşanan öğretmen norm fazlası sorununa da dikkat çekildi. O dönemde 42 bin 500 sınıf öğretmeni norm fazlası olmuştu. Yeni modelin benzer bir duruma yol açabileceği ve öğretmen istihdamında sorunlar doğurabileceği dile getirildi.

KURULDAN YENİ RAPOR HAZIRLIĞI SİNYALİ

Eğitim Politikaları Kurulu yetkilileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan talimat gelmesi hâlinde, yeni lise modeliyle ilgili detaylı bir rapor hazırlayabileceklerini de ifade etti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi