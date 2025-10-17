Liselerde Eğitim Süresi Kısalıyor! Rapor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Masasına Geldi

Zorunlu eğitim sisteminde lise eğitiminin yeniden yapılandırılmasına ilişkin rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu. Bu raporun Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçmesi halinde liselerde eğitim süresi kısalacak.

Liselerde Eğitim Süresi Kısalıyor! Rapor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Masasına Geldi
Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, lise eğitiminin zorunlu sistem içindeki yeniden düzenlenmesine dair kapsamlı bir değerlendirme raporu hazırladı ve bunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletti.

Kurulun resmi sosyal medya platformundan paylaşılan duyuruda, Milli Eğitim Bakanlığı temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda lise eğitiminin yapılandırılması konusunun detaylı olarak görüşüldüğü ve raporun Cumhurbaşkanı'na sunulduğu ifade edildi.

BAKAN TEKİN NE DEMİŞTİ?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sanayi ve ticaret sektörlerinin nitelikli eleman ihtiyacı konusundaki talepleri doğrultusunda, zorunlu eğitim süresinin yeniden değerlendirildiğini belirtmiş ve olası modelleri tartıştıktan sonra bir karar alınacağını söylemişti.

Tekin 5 Ekim’de de zorunlu eğitim sisteminin değişmesine ilişkin "Raporumuzu oluşturduk. Bunu kabine toplantısında sayın cumhurbaşkanımızın da onayına sunacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

