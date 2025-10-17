Cumhurbaşkanı Erdoğan Tüm Dünyaya Seslendi: 'Her Yatırımcıya Kapımız Açık'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Afrika 5. İş ve Ekonomi Forumu'nda konuşma yaptı. Türkiye hükümeti olarak Afrika da dahil olmak üzere her zaman ihtiyacı olanlara yardımda bulunduklarını vurgulayan Erdoğan, yatırımcılara da destek olduklarını ifade ederek girişimcilere kapının açık olduğuna işaret etti. Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin dünyanın en büyük 17. ekonomisi olduğunu söyleyerek refah konusunda da geliştiğini savundu.

'YATIRIM YAPMAK İSTEYEN HERKESE YARDIM EDERİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, birçok ülkeyle iş birlikleri olduğunu belirterek "Hızla büyüyen ekonomisiyle 3 kıtanın tam merkezindeki coğrafi konumuyla Türkiye'nin kapısı her yatırımcıya her girişimciye ardına kadar açıktır. Devletimizin tüm kurumları, bakanlıklarımız, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ajansı ülkemize yatırım yapmak herkese yardım etmeye hazırdır" dedi.

Afrika kıtasında geçmişi 10. yüzyıla uzanan bir dostluğa sahip olduklarını dile getiren Erdoğan, "2005'i ülkemizde Afrika yılı ilan ederek kıta ile ilişkilerimizde yeni bir sayfa açtık. Bu 20 yılda ilişkimizi hayal dahi edilemeyecek noktalara getirdik. Türkiye-Afrika ilişkilerinin stratejik ortaklık seviyeye ulaşmasından fevkalade memnunuz. Türkiye'nin Afrika Zirvesi'ndeki gözlemci statüsünün 20'inci yılını idrak ediyoruz" diye konuştu.

NAZIM HİKMET ŞİİRİ OKUDU

Görev süresi boyunca Afrika kıtasına 50'nin üzerinde ziyaret gerçekleştirmiş bir siyasetçi olduğunu anlatan Erdoğan, "Uzun yıllar sonra 2011'de Mogadişuya giden ilk devlet başkanıyım. Afrika'nın 4 bir yanındaki kardeşlerimin misafiri oldum. Bu ziyaretler sayesinde Afrika'nın sıcak ortamını tanıma fırsatı buldum. Gittiğim her ülkede kendimi yabancı bir yerde değil, kendi ülkemde, kendi evimde gibi hissettim" dedi ve bir Nazım Hikmet şiiri okudu.

"Bundan 63 yıl evvel Nazım Hikmet, Afrika haklarına şöyle sesleniyordu" diyerek söze başlayan Cumhurbaşkanı, "Kardeşlerim bakmayın sarı saçlı olduğuma, ben Asyalıyım, bakmayın mavi gözlü olduğuma, ben Afrikalıyım, ağaçlar kendi dibine gölge vermez benim orda, sizin ordakiler gibi tıpkı, benim orda arslanın ağzındadır ekmek, ejderler yatar başında çeşmelerin, ve ölünür benim orda ellisine basılmadan, sizin ordaki gibi tıpkı" ifadeleriyle şiiri okudu.

'EN BÜYÜK 17. EKONOMİYİZ'

Ülkedeki zor günlerin geride kaldığını söyleyen Erdoğan, "Türkiye'nin de çok ciddi bir ekonomik, siyasi ve sosyal buhranlar yaşadığı dönemde yazılan bu mısralar evrensel bir dayanışmayı yansıtıyor. O sancılı günler geride kaldı. Hamdolsun Türkiye çok gelişti çok değişti. Kalkınma ve refah yolunda büyük mesafeler aldık" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin G20 üyesi olarak cari fiyatlarla dünyanın en büyük 17. ekonomisi olduğunu belirten Erdoğan, "2024 yılı satın alma paritesine göre 12. sıradayız. İnşallah bu sene 11. sıraya yükseleceğiz. 23 yılda yıllık ortalama yüzde 5,4 büyüme kaydettik. 2002 de 238 milyar olan milli gelirimizi 2024 yılında 1,5 trilyon dolar sınırına getirdik. Kişi başına düşen milli gelirimiz 3608 dolarken 2024 yılında 14751 dolara ulaştı. 2025 ikinci çeyreği milli gelir 17 bin dolara yaklaştı" dedi.

Kaynak: AA