Bakan Yerlikaya Duyurdu: 32 İlde FETÖ Operasyonu! 41 Kişi Tutuklandı

Bakan Yerlikaya, 32 ilde FETÖ'ye yönelik son 2 haftadır jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 62 şüphelinin yakalandığını, onlardan 41'inin de tutuklandığını açıkladı.

Son Güncelleme:
Bakan Yerlikaya Duyurdu: 32 İlde FETÖ Operasyonu! 41 Kişi Tutuklandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 32 ilde son iki haftadır düzenlenen operasyonlarla alakalı bilgi verdi. Bakan Yerlikaya, sosyal hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul, İzmir ve Ankara'nın aralarında bulunduğu 32 ilde Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, 32 ilde yapılan bu operasyonlarda 62 şüphelinin yakalandığını, 41'inin tutuklandığını, 4'ü hakkında da adli kontrol hükümleri uygulandığını, diğerlerinin işlemlerinin ise devam ettiğini söyledi.

ÖRGÜTLE İLTİSAKLI KURULUŞLARA YARDIM

Yerlikaya, bu şahıslarla ilgili "Terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulundukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ'nün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Savcılıklarımızda haklarında soruşturma başlatıldı" dedi.

Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı! 15 Kişi Yakalanıp Türkiye'ye GetirildiKırmızı Bültenle Aranıyorlardı! 15 Kişi Yakalanıp Türkiye'ye GetirildiGüncel
10 İlde 'Change Araç' Çetelerine Operasyon! 35 Kişi Yakalandı10 İlde 'Change Araç' Çetelerine Operasyon! 35 Kişi YakalandıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ali Yerlikaya FETÖ
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Samsun Maçı Sonrası Ortalık Karıştı! Soyunda Odasında Yumruklar Konuşacaktı… Kavganın Neden Çıktığını Açıkladı Soyunma Odasında Kavga! İşte Dev Kavganın Nedeni
Marmara, Ege, Karadeniz... Kuvvetli Yağış Geliyor Kuvvetli Yağış Geliyor
Beşiktaş'tan beIN SPORTS'a Tepki Mesajı: Hakemlerden Sonra En Büyük Sorun Yayıncı Kuruluş! Beşiktaş'tan beIN SPORTS'a Tepki
Balıkesir'de Dehşet Gecesi! Araç Çalıp 2 Kişiyi Öldürdü, 2'si Polis 5 Kişiyi Yaraladı Balıkesir'de Dehşet Gecesi! Araç Çalıp 2 Kişiyi Öldürdü, 2'si Polis 5 Kişiyi Yaraladı
ÇOK OKUNANLAR
Balıkesir'de Dehşet Gecesi! Araç Çalıp 2 Kişiyi Öldürdü, 2'si Polis 5 Kişiyi Yaraladı Balıkesir'de Dehşet Gecesi! Araç Çalıp 2 Kişiyi Öldürdü, 2'si Polis 5 Kişiyi Yaraladı
Zonguldak'ta Kan Donduran Cinayet! Eski Gelinini Öldürüp Berberde Tıraş Oldu Eski Gelinini Öldürüp Berberde Tıraş Oldu
İkili Zirvede Beklenmedik Hamle: Putin Trump'tan Tek Bir Şey İstedi! Putin Trump'tan Tek Bir Şey İstedi!
Azerbaycan’da Darbe Girişimini Putin Son Anda Engelledi: Aliyev’e Sürpriz Telefon Planı Deşifre Etti Azerbaycan’da Darbe Girişimini Putin Son Anda Engelledi: Aliyev’e Sürpriz Telefon Planı Deşifre Etti
Fatih Ürek Zayıflama İğnesi Kullandığı İçin mi Kalp Krizi Geçirdi? Yakın Dostu Gerçeği Açıkladı 'Zayıflama İğnesi' Kullandığı İçin mi Kalp Krizi Geçirdi?