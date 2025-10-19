Bakan Yerlikaya Duyurdu: 32 İlde FETÖ Operasyonu! 41 Kişi Tutuklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 32 ilde son iki haftadır düzenlenen operasyonlarla alakalı bilgi verdi. Bakan Yerlikaya, sosyal hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul, İzmir ve Ankara'nın aralarında bulunduğu 32 ilde Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, 32 ilde yapılan bu operasyonlarda 62 şüphelinin yakalandığını, 41'inin tutuklandığını, 4'ü hakkında da adli kontrol hükümleri uygulandığını, diğerlerinin işlemlerinin ise devam ettiğini söyledi.

ÖRGÜTLE İLTİSAKLI KURULUŞLARA YARDIM

Yerlikaya, bu şahıslarla ilgili "Terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulundukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ'nün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Savcılıklarımızda haklarında soruşturma başlatıldı" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi